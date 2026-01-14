戴口罩領錢ATM會叫！ 5家銀行響應試行
為防範詐騙集團車手提款時戴口罩或安全帽增加追緝難度，金管會鼓勵金融機構設置防詐ATM，目前已有5家銀行響應試行，媒體報導，這5家銀行分別是中信銀行、國泰世華銀行、永豐銀行、兆豐銀行、第一銀行。
金管會銀行局副局長王允中表示，內政部警政署反映車手提款時都會戴口罩或戴安全帽，增加蒐證與追緝難度，建議推動ATM露出臉部機制，而金管會也相當重視這項意見，和高檢署、警政署與銀行業者討論後得出兩大共識，一是鼓勵銀行自行決定處理作法，二是初期試行ATM以發出警示音為主，暫時不會拒絕民眾提領。
據《聯合新聞網》報導，目前有5家銀行、全台合計約500多台ATM響應試行，包括3家民營銀行與2家公股銀行，分別為中信銀行、國泰世華銀行、永豐銀行，以及兆豐銀行、第一銀行。
王允中指出，每家銀行的辨識方式、警示音量也各有不同，相關做法銀行也在研議中，但為防範車手，不方便公布銀行詳細做法與地點區域。
王允中提到，民眾若戴著墨鏡、口罩或安全帽到ATM領錢，機器將發出警示音提醒，只要移除臉上遮蔽物並露出全臉，就可正常提領。
