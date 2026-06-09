戴口罩、安全帽不能領錢？中華郵政祭ATM防詐新制 車手提款熱點先試辦

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根據警政署統計，打詐儀錶板專網上線後，2024年3月截至今（2026）年5月，民眾財損減少高達61%，但每月仍有50億左右損失。中華郵政公司配合政府打擊詐騙犯罪，加強金融自動化服務安全性，將於全台車手提款熱點的自動櫃員機（ATM）試辦「臉部遮蔽示警功能」，透過ATM臉部遮蔽辨識模組，有效嚇阻蓄意遮蓋臉部的詐騙集團車手，為民眾財產安全增添智慧防線。

中華郵政公司表示，近年來ATM車手犯罪頻傳，取款時常配戴口罩或安全帽遮蔽面部特徵，增加被識別蒐證與查緝難度。金融監督管理委員會為降低車手犯罪案件，阻斷詐騙集團金流，鼓勵金融機構積極導入臉部遮蔽示警功能。中華郵政公司為兼顧ATM提款便利性與警示效果，將於機台操作頁面設置交易倒數功能，提醒使用者移除臉部遮蔽，若未能於時限內完成辨識，ATM將發出提示音提醒，但仍允許使用者進入交易頁面繼續操作，以降低對一般民眾造成之不便。

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中華郵政公司說明，臉部遮蔽辨識模組優先在車手提款熱點區域選擇40至50台ATM進行試辦，未來將視辨識精準度與試辦成效擴大實施，與民眾聯手打擊詐騙犯罪，守護財產安全，共同建構全民安心的金融環境。



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