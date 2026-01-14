戴口罩、安全帽提款恐遭提醒 銀行試辦「露臉提款」

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

到自動提款機領錢時，若戴著口罩或安全帽，可能會聽到警示聲響。金管會在13日宣布，有5家銀行參與「臉部辨識ATM」的試辦計畫，其中包含3家民營銀行與2家公股銀行。未來若民眾遮住臉部使用提款機，系統將發出提示音，提醒使用者暫時露出臉部以利辨識。



此措施主要是為了防堵詐騙集團利用人頭或車手提領不法資金。銀行局副局長王允中指出，與高檢署及多家銀行討論後，針對「戴口罩提款」達成三項共識：首先，並非強制規定，而是由各銀行依據場域需求自行決定；其次，現階段僅以警示音提醒，不會直接拒絕交易；最後，若遇到警示音，民眾只需暫時拿下口罩或遮蔽物，露出全臉即可繼續操作。

不過，這項措施也引發「擾民」的質疑。有業者認為，在醫院或流感季節，民眾戴口罩是常態，若要求強制取下，恐造成不便甚至反彈。因此金管會目前將此定位為鼓勵性質，希望在防詐與便利之間取得平衡。

目前各銀行的臉部辨識技術與警示音量設定並不一致，試辦計畫預計持續到今年6月底。金管會將在7月進行檢討，依據防詐成效與民眾回饋，再決定是否推廣至全台金融機構。



