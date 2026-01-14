戴口罩、安全帽提款ATM會嗶嗶叫！ 金管會：露出全臉就可領錢

全台約500多台ATM試行臉部遮蔽警示功能。（示意圖／焦正德攝）

金管會去年曾表示，將與銀行討論ATM設定臉部遮蔽警示的可行性，盼能以此加強打擊詐騙集團車手的力度；而在昨天（13日），金管會也公告，目前全台5家銀行約500多台ATM試行導入臉部遮蔽警示功能，當民眾戴墨鏡、口罩、安全帽提款時，ATM可能發出警示音，只要移除臉上遮蔽物，確保露出全臉，仍能正常領到錢。

金管會銀行局副局長王允中表示，根據警政署反映，詐團車手在ATM提領金錢時都會戴口罩、安全帽，影響蒐證及追緝難度，因此警政署向金管會提議，推動ATM臉部遮蔽警示機制。而金管會也相當重視這項意見，便與高檢署、警政署與銀行業者進行討論。

王允中指出，目前得出2大共識，首先是鼓勵銀行自行決定處理作法，其次為初期試行ATM以發出警示音為主，暫時不會拒絕民眾提領。金管會也提醒，民眾如果聽見ATM警示音時，不需要太驚慌，記得將口罩、墨鏡、安全帽等遮蔽物拿掉，就可以順利提款。

金管會說，目前共有5家銀行試行，包含兆豐銀行、中信銀行、合庫銀行、彰化銀行與第一銀行，加上台南市政府跟中華郵政公司合作，共計6家金融機構試行，共計全台目前有超過500台防詐ATM，占全台3萬多台ATM的1.6%，但地點區域不便明確公開，且每家銀行的辨識方式、警示音量各有不同。銀行試行過後也透露，自去年5月開始，ATM遭車手提領的次數確實明顯降低。

至於未來是否進一步擴大試辦？金管會提到，預計半年後會邀請試行銀行統計成果，並與警政署一起討論，後續再決定政策執行方向，預估試辦會於6月底結束，7月起進行檢討。

