戴套、沒症狀也會得性病？泌尿醫推翻3常見觀念：不知不覺傳染

性病不只發生在「高風險族群」，也可能悄悄找上自認安全的人。圖／翻攝自pexels

性病不只發生在「高風險族群」，也可能悄悄找上自認安全的人。泌尿科醫師黃維倫近日在臉書發文指出，門診中最常被問到的三個性病相關問題，幾乎都與「沒有症狀」與「錯誤的安全感」有關，呼籲民眾建立正確的性病防治觀念。

黃維倫醫師指出，許多患者會問：「我現在沒症狀，應該就沒事吧？」但事實上，多數性病在初期幾乎沒有明顯不適。他表示，包括HPV（人類乳突病毒）、HIV以及皰疹等性病，早期可能完全無感，卻已具有傳染力，甚至可潛伏數週到數月，「等到症狀出現時，往往已經造成身體傷害，或不知不覺傳染給他人。」

針對另一個常見疑問「為什麼戴保險套還是感染性病？」，黃醫師解釋，保險套並非百分之百防護。部分性病只要皮膚或黏膜接觸就可能傳染，而陰莖根部、恥骨上方、陰囊等部位，都是保險套無法完全覆蓋的區域，也是皰疹與菜花的好發位置。此外，不少人於前戲或口交時未使用保護措施，口腔與私密處分泌物同樣可能成為傳染途徑。

至於「沒有症狀到底要不要做性病檢測？」黃維倫醫師直言，若曾有不安全性行為，即便沒有任何不適，也應考慮篩檢。他列出幾種情況特別需要注意，包括曾發生無保護性行為、性伴侶頻繁更換、同時擁有多重性伴侶，或在更換伴侶前後進行檢測，都是保護自己與他人的重要步驟。

黃維倫也分享，目前診所提供多項性病相關服務，包括男女皆可進行的匿名檢查，以及涵蓋淋病、皰疹、披衣菌、梅毒、HIV、陰道滴蟲與細菌培養等的「七合一性病篩檢」，檢查流程簡單，並由泌尿專科醫師進行後續評估與追蹤。此外，也提供HPV疫苗施打。黃維倫強調，性病篩檢並非貼標籤，而是一種對自己與伴侶負責的健康管理行為，「不只保護自己，也是保護你所愛的人。」



