戴妃與查爾斯世紀婚禮紀念酒拍賣 1961年「香檳王」竟流拍

2025年12月3日攝於丹麥，黛安娜與查爾斯婚禮紀念酒，為1961年份香檳王，特別製作婚禮紀念酒標。美聯社



英國已故王妃黛安娜備受人民喜愛，當年王儲查爾斯外遇後名聲一蹶不振，直到今天也遠非英國人最尊重的王室成員。戴妃與查爾斯1981年那場世紀婚禮，特別以1961年份的「香檳王」（Dom Pérignon Vintage）製作了12瓶紀念酒，其中一瓶本月11日在丹麥進行拍賣，結果卻流拍。

美聯社報導，戴安娜與查爾斯當年在倫敦聖保羅座堂結婚，然後在白金漢宮舉行盛大婚宴，婚宴上提供了1961年份的香檳王，並貼上特別製作的酒標，寫著「以此紀念威爾斯親王殿下與黛安娜．史賓賽女士（Diana Spencer）於1981年7月29日喜結姻緣」。

丹麥拉斯穆森拍賣行（Bruun Rasmussen Auctioneers）葡萄酒部門主管羅森達爾（Thomas Rosendahl）說，款紀念版香檳王只有12瓶，原本計畫當天會全部開瓶，結果都沒開，不知道是忘了還是被藏起來了，或者直接整瓶送給賓客了，除了拍賣行受委託拍賣的這1瓶，其他都下落不明。

關於賣家的資訊也很少，羅森達爾說，賣家是丹麥人，先前從倫敦一名葡萄酒商取得這瓶紀念版香檳王。拍賣消息傳出後，許多收藏家聯絡詢問酒的狀況，檢驗結果顯示「還可以喝」。

收藏界原本似乎十分看好這瓶紀念版香檳王的價值，丹麥葡萄酒商Kjaer and Sommerfeldt資深經理史密特（Henrik Smidt）說：「這畢竟是史上最受矚目婚禮之一的紀念酒，而且還是稀有年份的香檳王，所有葡萄酒鑑賞家、收藏家都希望自己有一瓶香檳王。不過我認為，標下這瓶酒的應該不會是一般鑑賞家，更可能是皇室文物收藏家、甚至博物館。」

拍賣行先前也評估，這瓶香檳王應該可以拍出60萬丹麥克朗（約296萬元台幣）的高價，不過11日拍賣時，出價未達最低預期底價，流拍收場。

戴妃與查爾斯1992年分居，1996年離婚，一年後她和當時的伴侶子多迪．法耶德（Dodi Fayed）在巴黎被狗仔追逐而撞車，雙雙身亡。

聲名狼藉的查爾斯2005年迎娶外遇對象卡蜜拉，卡蜜拉沒有獲得威爾斯親王妃的稱號，僅使用康瓦耳公爵夫人稱號；2022年英國女王伊莉莎白二世逝世，查爾斯即位為王，卡蜜拉則成為英國王后。

