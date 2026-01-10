戴季全提AI三建議 賴清德：請行政院檢討、改進。曾薏蘋攝

曾薏蘋／台北報導

賴清德總統今出席「2026 AI人才年會」，現任國家發展委員會諮詢委員戴季全致詞跟總統提到AI執法等三項建議，並強調，打造台灣的主權AI不是只是講反中，他的觀點是，用自由，民主法治的方式打造這個AI引用數據管理的方式，跟人民溝通的方式，這個是絕然不同的價值優勢。總統致詞也回應，後續行政院也會對戴季全寶貴意見，請行政院做檢討、改進。

賴清德致詞時對於被稱爲「AI總統」打趣說，「我的賴（line）裡面就把AI嵌進去，卓榮泰的泰、還有前總統蔡英文裡面都把AI嵌進去」，所以台灣注定是要在AI的領域上面好好發展。

戴季全致詞指出，做組織的領導人都知道要面對變化還要不確定性，重點是還要在這個混沌中，持續採取行動，那個真的是很容易睡不著的事情，國家作為組織的組織，作為組織的領導人，責任難以想像。

他說，總統其實也可以選擇比較被動的回應，或保守處理，但是總統其實一直很勇敢的在往前行動，尤其是非常直白的、直球對決提出「AI新十大建設」這個，的確是台灣未來非常需要的方向，它擁有1個可以看到具有超越工業革命的規模的領導者。

他很擔憂，很多極權國家獨裁國家是用AI在壓制跟控制人民，有另外也有點擔心，投入這麼多錢，也衍生很多短期緊張的問題，關鍵兩個因素就是AI超級使用者及AI的領導者。

他認為，AI真的是極權國家新的武器，他不是那麼擔心台灣稍微慢一點，比較怕的是，台灣走得太快，有時候忽略了這個民主自由法治的精神，就是不自覺的變成有時候為了抄截近，變成這個AI極權國家。

他說，但是台灣有潛在的優勢是，完完全全可以用民主、自由、法治的精神去打造AI服務，這個是全世界民主國家民主市場都需要的東西；他也提3點來跟總統跟大家做簡單的參考，分別是AI教育、AI交通、跟AI執法。

他建議，如果教育部可以跟數發部密切的合作，可以事半功倍，「整個行政部門，我覺得太客氣了，數發部是真的懂AI的」；至於AI交通的AI運輸治理，這在台灣有非常好的潛力能夠為全球打造AI運輸跟交通的示範區域，完全是交通部可以去著手，也是要跟數發部合作，

最後談到詐騙，他說，台灣詐騙一年詐騙金額30億的時候，當時他跟蔡英文總統提到，如果詐騙是ㄧ個產業，它的成長率是超過AI詐騙。詐騙是很古老非常古老的行業，為什麼現在詐騙這麼難防，因為它的本質是用最新的科技重新發明最古老的行業，既然犯罪者用科技犯罪，就是讓執法者有科技的武器。

他表示，內政部、警政署需要跟數法部，看到政府已經在路徑上了，但是現在詐騙新趨勢，就是開始騙受害者去銀行貸款；總而言之，各個部會都需要數位發展，「我真的很不好意思，因為我沒有跟數發部先講過這事情，好像在幫助數發部找工作」，但是既然有了很好的AI領導、很好的AI幕僚單位，可協助各部會往這個方向前進，民間來配合。

