戴安全帽、口罩領錢會「嗶嗶」 郵局試辦ATM臉部遮蔽示警

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者吳亮儀／台北報導〕中華郵政公司今天(9日)宣布，推出ATM「臉部遮蔽示警」功能，將在全台詐騙車手提款熱點的自動櫃員機(ATM)試辦，共46處，透過ATM臉部遮蔽辨識模組，需脫下口罩、眼鏡、安全帽，否則系統會發出提示音提醒。

中華郵政公司副總經理蔡文慶表示，這是因應近年來ATM車手犯罪頻傳，取款時常配戴口罩或安全帽遮蔽面部特徵，增加被識別蒐證與查緝難度。金融監督管理委員會為降低車手犯罪案件，阻斷詐騙集團金流，所以鼓勵金融機構積極導入臉部遮蔽示警功能，部分金融機構也有使用。

廣告 廣告

蔡文慶表示，中華郵政公司為兼顧ATM提款便利性與警示效果，將在機台操作頁面設置交易倒數功能，提醒使用者移除臉部遮蔽，若未能在120秒的時限內完成辨識，ATM將發出提示音提醒，但仍允許使用者進入交易頁面繼續操作，以降低對一般民眾造成不便。

他表示，中華郵政公司優先在車手提款熱點區域，選擇40到50台ATM進行試辦，未來將視辨識精準度與試辦成效擴大實施，目前已經在全台各處設置46台。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

中華郵政全台試辦ATM臉部遮蔽示警。(記者吳亮儀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨彈狂炸全台！5縣市20行政區6/9停班停課！

桃園管樂嘉年華冒雨演出 日本樂手嘆淋濕：第一次也是最後一次

週二三雨更大更猛！全台幾乎「下到發紫」

奇美博物館有鯊魚？網友拍到繆思湖魚群露背鰭 館方回應了

