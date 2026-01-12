戴完隱眼先別丟包裝！竟然可拿去換「環保金」 網嘆：虧爆了

（記者張芸瑄／綜合報導）不少使用日拋隱形眼鏡的民眾，往往在拆封後習慣直接丟掉塑膠殼。然而近日有網友分享，去年 12 月底才發現這些「隱眼塑膠殼」其實具有回收價值，由於材質屬於可再利用的高回收價值塑膠，累積後甚至能兌換「環保金」。消息曝光後，引發大量隱眼族震驚，不少人直呼「早知道就存起來」、「我丟掉好幾年的量肯定很可觀」。

網友在 Threads 表示，起初只是意外看到相關資訊，上網查詢後才確認隱形眼鏡包裝殼多為聚丙烯（PP）材質，「去年 12 月底才知道隱眼盒能回收，累積起來還能換 500 元環保金。」貼文一出立刻掀起討論，有人喊冤「可惡！戴了 10 年的隱眼都丟了」、「我應該丟了 99 袋」、「現在才知道我丟掉好多錢」。

示意圖／「隱眼塑膠殼」其實具有回收價值。（擷取自 免費圖庫freepik）

據了解，聚丙烯（PP）因結構單純、耐高溫、加工性佳，被視為高回收價值塑膠。隱眼殼經專業回收後可再製成多種物件，甚至僅需 6 個殼就能回收再利用製成登山扣。

至於回收管道，不少網友分享現成方式，包括「寶島眼鏡」提供隱眼殼回收與集點折抵活動、「ei studio」會回收並再製成設計商品，「ChaCha 美瞳專賣店」與「尖端視光」也推出「隱形眼鏡 PP 盒回收計畫」與「綠色回收計畫」，讓民眾可就近參與。

網友也呼籲，既然是每天都會使用的小物，若能順手收集回收，不但環保，也能帶來實質回饋。

