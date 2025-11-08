戴念國、戴念梓昆仲 領航再生醫學

戴念國院長講解再生醫學先進自體幹細胞快速分離技術特色。（趙雙傑攝）

戴念梓理事長分享關節退化、神經損傷、骨骼肌肉等再生醫療案例。（趙雙傑攝）

從十年前成立善醫生技開始，前台北榮總骨科醫師、化學工程博士的戴念國就將推展再生醫學視為畢生職志。他笑說，單設備就燒了近2億，若不是堅持理念，只做醫師的酬勞難到不香嗎？何必撲向當時大家都還在觀望的再生醫學！值得驕傲的是這條路戴念國沒白走，他從初窺門徑，到成為再生醫學具話語權的專家，為台灣的再生醫學做出巨大的貢獻。

民國111年時報出版社出版由戴念國著作的《骨科延壽密碼》，內容以學理結合實務，詮釋再生醫學如何將醫療帶進全新境界。他的老師前中山醫院院長吳濬哲於推薦序時指出，在這再生醫學時代來臨的時刻，戴念國醫師承先啟後，幹細胞的臨床科學與研究，從博士開始就研究十多年，更難得的是他始終在臨床醫學領域堅守崗位，到現在還積極學習，充分發揮從不懈怠。

廣告 廣告

戴念梓教授為三軍總醫院前外傷部主任，也是整型外科的權威。他表示，與細胞科學淵源頗深，第一次接觸是前往英國攻讀博士學位時，是以細胞移植到生物材料上，在成功研究出人造皮膚後取得博士學位；其二是104年不幸的八仙樂園塵爆事件，造成500人大量燒傷意外，那時他帶領的醫護團隊利用我國政府對外購置的人體皮膚及日本捐贈的自體皮膚細胞培養技術，對大部份的傷患都有積極的幫助；第三次是107年衛福部發布特管法，規範自體免疫細胞、自體脂肪幹細胞等六類細胞治療技術。當時三總立即成立細胞治療中心，全力推動細胞再生醫學，而他有幸擔任第一位細胞中心主任，見證自體脂肪幹細胞治療在臨床上的運用。

戴念國及戴念梓昆仲均是國內自體脂肪幹細胞的領航者，對國內的再生醫學貢獻頗巨，也帶給病患希望。