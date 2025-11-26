戴愛玲不藏了公開喜訊！羞曝「國外被搭訕」許願桃花開：想出嫁

記者徐珮華／台北報導

戴愛玲宣布續約華納音樂，再度攜手展開全新階段，感性說道：「在華納，我們一起創造了許多對我來說既精彩又重要的時刻。」被問到對新一年的期許，她爽朗又帶點小害羞地笑回：「當然一定要更辣更正啊！唱歌也要唱得更好、唱更多好聽的歌！也希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁啦！」

戴愛玲續約華納音樂，許願桃花開、從這裡嫁出去。（圖／華納音樂提供）

今年9月戴愛玲赴加拿大多倫多參與「愛之日常」演出，演出後和好友前往蒙特婁與魁北克旅遊，一路上頻頻被外國人搭訕、索IG、要求合照，讓好友忍不住狂虧：「妳乾脆在國外找男朋友好了啦！」

2025年末至2026年初，戴愛玲接下超過30場尾牙、春酒與大型商演，「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力，當然還是會有啊，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡！也歡大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」多年來，她曾在尾牙替公司加碼6位數紅包、抽出百萬汽車，也遇過觀眾微醺上台搶麥合唱，甚至有人聽歌聽到落淚，讓她既感動又好笑。

戴愛玲今年將登上台東跨年舞台，目前已經進入備戰模式，不只加強練唱，也積極運動調整體態，興奮預告「當天會給大家眼睛吃冰淇淋」，並透露準備了只在台東限定的驚喜歌單，希望用最熱情、最溫暖的方式陪粉絲迎接2026。她也感性說：「每一年跨年都像重新出發，很開心可以和大家一起迎接新的一年。」

戴愛玲工作滿檔，今年再度展現「尾牙天后」實力。（圖／華納音樂提供）

對於新的一年，戴愛玲希望生活與作品都能迎來嶄新升級，「希望新的一年唱更多好歌、寫更多作品，也能和更多音樂人合作，還想往海外舞台走一走，讓自己變得更好。」至於新歌，她也用招牌微笑回應：「已經在路上！」

