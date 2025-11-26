戴愛玲加拿大頻被搭訕要IG 返台宣布喜訊「想嫁了」

戴愛玲跨年將在台東演出，期待與粉絲熱情互動。（華納音樂提供）

戴愛玲近來公布喜訊再度與華納音樂攜手，共同展開全新階段。她感性說道：「在華納，我們一起創造了許多對我來說既精彩又重要的時刻。」被問到對新一年的期許，她爽朗又帶點小害羞地笑回：「當然一定要更辣更正啊！唱歌也要唱得更好、唱更多好聽的歌，也希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁。」

戴愛玲再度展現「尾牙天后」級的超強現場號召力，年底短短一季便接下超過 30 場尾牙、企業春酒與大型商演，成為各大企業心中「最旺業績、最能把場子撐起來的氣氛擔當」。她感謝各界邀約：「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力，當然還是會有阿，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡！也歡大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」

廣告 廣告

今年跨年戴愛玲將登上「2026 台東跨年晚會｜東！帶我走」舞台，準備與全場觀眾一起倒數迎接新年。她透露自己已經進入「備戰模式」，不只加強練唱，也積極運動調整體態，就是希望以最佳狀態站上跨年舞台。她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」並透露準備了只在台東限定的驚喜歌單，希望用最熱情、最溫暖的方式陪粉絲迎接 2026。她也感性地說：「每一年跨年都像重新出發，很開心可以和大家一起迎接新的一年。」

戴愛玲先前赴加拿大多倫多參與「愛之日常」演出，演出後她和好友們前往蒙特婁與魁北克旅遊，一路上更是頻頻被外國人搭訕、索 IG、要求合照，讓同行好友忍不住一直虧她：「妳乾脆在國外找男朋友好了。」

更多中時新聞網報導

馬士媛擒最佳新演員獎甜謝愛人

餐飲應援藍色 港都飯店優惠齊發

NBA》哈登飆隊史新高55分 快艇射蜂止敗