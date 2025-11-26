戴愛玲害羞報喜訊！「展開全新階段」 已接下30場尾牙春酒

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「鐵肺天后」戴愛玲選在歲末年終的感恩時刻正式公布喜訊，再度與華納音樂攜手，共同展開全新階段。談到對新一年的期許，她爽朗又帶點小害羞地笑回：「當然一定要更辣更正啊！唱歌也要唱得更好、唱更多好聽的歌！也希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁啦！」

戴愛玲與華納音樂續約。（圖／華納音樂提供）

2025年末至2026年初，戴愛玲再度展現「尾牙天后」的號召力，短短一季便接下超過30場尾牙、企業春酒與大型商演，成為各大企業心中「最旺業績、最能把場子撐起來的氣氛擔當」，她感謝各界邀約：「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力，當然還是會有阿，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡！也歡大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」多年來，她在尾牙現場累積了無數傳說級時刻，包括替公司加碼6位數紅包、抽出百萬汽車，也遇過觀眾微醺上台搶麥合唱、甚至有人聽歌聽到落淚。

戴愛玲在新一季已經接了30場尾牙、春酒、商演。（圖／華納音樂提供）

今年跨年，戴愛玲將登上「2026 台東跨年晚會｜東！帶我走」舞台，準備與全場觀眾一起倒數迎接新年。她透露自己已經進入「備戰模式」，不只加強練唱，也積極運動調整體態，就是希望以最佳狀態站上跨年舞台，她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」並透露準備了只在台東限定的驚喜歌單，希望用最熱情、最溫暖的方式陪粉絲迎接 2026。

