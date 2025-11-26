戴愛玲尾牙天后狂接30場活動 自爆遇觀眾搶麥合唱、為員工抽百萬汽車

鐵肺天后公布喜訊！戴愛玲續約華納許願桃花開、從這裡嫁出去。華納音樂提供

戴愛玲在2025年末至2026年初再度展現「尾牙天后」級的超強現場號召力，短短一季便接下超過30場尾牙、企業春酒與大型商演，成為各大企業心中「最旺業績、最能把場子撐起來的氣氛擔當。」她感謝各界邀約，坦言仍有壓力，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡，也歡迎大家繼續邀約「對的人」一起創出漂亮業績。

多年來，她在尾牙現場累積了無數傳說級時刻，包括替公司加碼六位數紅包、抽出百萬汽車，也遇過觀眾微醺上台搶麥合唱、甚至有人聽歌聽到流淚。這些「尾牙奇遇記」讓她既感動又好笑，她笑說：「每場尾牙都是一個新的故事，真的很好玩！」再次印證她的現場魅力始終火熱不減。

廣告 廣告

今年跨年，戴愛玲將登上「2026台東跨年晚會｜東！帶我走」舞台，準備與全場觀眾一起倒數迎接新年。她透露自己已進入「備戰模式」，不只加強練唱，也積極運動調整體態，就是希望以最佳狀態站上跨年舞台。她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」並透露準備了只在台東限定的驚喜歌單，希望用最熱情、最溫暖的方式陪粉絲迎接2026年。

戴愛玲火力全開！尾牙商演超過 30 場穩坐人氣王 企業搶翻指定最嗨氣氛 尾牙天后！華納音樂提供

今年9月，戴愛玲赴加拿大多倫多參與「愛之日常」演出，除了在舞台上獲得生日驚喜，她在蒙特婁與魁北克旅遊時，更頻頻被外國人搭訕、索取IG與要求合照，讓同行好友忍不住一直虧她：「妳乾脆在國外找男朋友好了啦！」



回到原文

更多鏡報報導

羅志祥被造謠「與經紀人生子」 亮出鑑定報告：親子關係0％

陽婆婆有望現身？陽帆睽違多年重拾麥克風 自爆出道曲與高雄港有淵源

《南方時光》因「敏感問題」臨時遭影展撤銷 導演曹仕翰：繼續創作直到巨牆崩塌