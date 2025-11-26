戴愛玲尾牙季搶錢 確定接下30場演出 希望明年遇到對的人

戴愛玲宣布再度與華納音樂合作。（華納音樂提供）

在歲末年終的時刻，戴愛玲宣布再度與華納音樂合作，提及對2026年的期許，她說：「當然一定要更辣更正啊！唱歌也要唱得更好、唱更多好聽的歌！也希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁啦！」

2025 年末至2026年初，戴愛玲再度展現尾牙天后級的超強現場號召力，接下超過 30 場尾牙、企業春酒與大型商演，她感謝各界邀約說：「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力，當然還是會有阿，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡！也歡大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」

廣告 廣告

今年跨年，戴愛玲將登上《2026 台東跨年晚會｜東！帶我走》舞台，目前已經進入備戰模式，不只加強練唱，也積極運動調整體態，就是希望以最佳狀態站上跨年舞台。她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」

戴愛玲展現尾牙天后級的超強現場號召力，接下超過30場尾牙。（華納音樂提供）

今年9月戴愛玲赴加拿大多倫多參與「愛之日常」演出，演出後，她和好友們前往蒙特婁與魁北克旅遊，一路上頻頻被外國人搭訕、索取IG、要求合照，讓同行好友忍不住一直虧她：「妳乾脆在國外找男朋友好了啦！」對於即將到來的 2026，她坦言希望自己的生活與作品都能迎來嶄新升級。

更多鏡週刊報導

2026《魔物獵人》音樂會台北回歸 重現經典篝火與歌姬演唱名場面

歌手出身！陽帆明年出道45週年 將登大港開唱舞台

安心亞不當「傻愛系」女友 温昇豪兩難：身邊最適合的女人