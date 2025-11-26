戴愛玲狂接30場商演！年末拋喜訊 甜喊「想嫁了」

戴愛玲宣布續約華納音樂。（圖/華納音樂提供）





「鐵肺天后」戴愛玲在歲末年終的感恩時刻正式公布喜訊，再與華納音樂攜手，共同展開全新階段。她感性說道：「在華納，我們一起創造了許多對我來說既精彩又重要的時刻。」被問到對新一年的期許，她爽朗又帶點小害羞地笑回：「當然一定要更辣更正啊！唱歌也要唱得更好、唱更多好聽的歌！也希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁啦！」

戴愛玲也透露，加入華納這幾年，公司無論在音樂企劃、演唱會規劃或國際合作上都給予極大支持，與團隊的默契更是讓人安心，「我們一起完成了很多很棒的作品與舞台。」。她期許未來不只延續創作，更希望拓展跨國合作與海外演出，讓歌迷看到「不斷成為更好的自己」的戴愛玲，也為自己的音樂旅程展開新的篇章。

2025 年末至 2026 年初，戴愛玲再度展現「尾牙天后」級的超強現場號召力，短短一季便接下超過 30 場尾牙、企業春酒與大型商演，成為各大企業心中「最旺業績、最能把場子撐起來的氣氛擔當」。她感謝各界邀約：「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力，當然還是會有阿，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡！也歡大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」

戴愛玲許願明年可以迎來桃花。（圖／華納音樂提供）

多年來，她在尾牙現場累積了無數傳說級時刻，包括替公司加碼六位數紅包、抽出百萬汽車，也遇過觀眾微醺上台搶麥合唱、甚至有人聽歌聽到落淚。這些「尾牙奇遇記」讓她既感動又好笑，也更珍惜每一次站上舞台與觀眾互動的瞬間。她笑說：「每場尾牙都是一個新的故事，真的很好玩！」

今年跨年，戴愛玲將登上「2026 台東跨年晚會｜東！帶我走」舞台，準備與全場觀眾一起倒數迎接新年。她透露自己已經進入「備戰模式」，不只加強練唱，也積極運動調整體態，就是希望以最佳狀態站上跨年舞台。她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」並透露準備了只在台東限定的驚喜歌單，希望用最熱情、最溫暖的方式陪粉絲迎接 2026。她也感性地說：「每一年跨年都像重新出發，很開心可以和大家一起迎接新的一年。」

今年9月戴愛玲赴加拿大多倫多參與「愛之日常」演出，沒想到主辦單位直接在舞台上連同歌迷一起送上生日大驚喜，讓她感動到難忘。演出後，她和好友們前往蒙特婁與魁北克旅遊，一路上更是頻頻被外國人搭訕、索 IG、要求合照，讓同行好友忍不住一直虧她：「妳乾脆在國外找男朋友好了啦！」對於即將到來的 2026，她坦言希望自己的生活與作品都能迎來嶄新升級，「希望新的一年唱更多好歌、寫更多作品，也能和更多音樂人合作，還想往海外舞台走一走，讓自己變得更好。」至於新歌，她也用招牌微笑回應：「已經在路上！」



