戴愛玲狂接30場商演 放話跨年「讓大家眼睛吃冰淇淋」

「鐵肺天后」戴愛玲在2025年迎來豐收年，於歲末感恩時刻宣布與華納音樂續約，攜手展開全新階段。而她在2025年末至2026年初，展現「尾牙天后」超強號召力，一季內接下超過30場尾牙、企業春酒及大型商演，成為企業心中的氣氛擔當。

戴愛玲宣布與華納音樂續約，攜手展開全新階段。（圖／華納音樂 提供）

談及年末接下超過30場商演，戴愛玲先是感謝各界邀約，並說：「每年這時候都會被問有沒有壓力，當然會有，因為希望每個舞台都被喜歡！也歡迎大家繼續邀約『對的人』創出漂亮業績！」她回憶尾牙現場的種種趣事，包括加碼六位數紅包、抽出百萬汽車，甚至有觀眾微醺上台搶麥合唱，讓她笑稱：「每場尾牙都是一個新故事，真的很好玩！」

廣告 廣告

而今年跨年，戴愛玲將登上「2026台東跨年晚會｜東！帶我走」舞台，與觀眾倒數迎接新年。她透露已進入備戰模式，加強練唱與運動調整體態，並興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」她還準備了台東限定驚喜歌單，盼以熱情溫暖的方式陪伴粉絲，「每一年跨年都像重新出發，很開心能和大家一起迎接新年。」

戴愛玲將登上台東跨年晚會，並興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」（圖／華納音樂 提供）

值得一提的是，今年9月，戴愛玲赴加拿大多倫多參與演出，主辦單位與歌迷在舞台上為她送上生日驚喜，讓她感動難忘。演出後，她與好友前往蒙特婁與魁北克旅遊，頻頻被外國人搭訕、索取IG及合照，好友忍不住笑說：「妳乾脆在國外找男朋友好了啦！」展望2026年，她希望生活與作品都能升級，並表示：「想唱更多好歌、寫更多作品，與更多音樂人合作，也想走上海外舞台，讓自己變得更好，希望桃花能來，最好能在華納出嫁啦！」談及新歌，她微笑回：「已經在路上！」

延伸閱讀

屢遭傳孩子生父是羅志祥！經紀人怒曬DNA報告：謠言止於智者

吳宗憲爆料！昔咻比嘟華3人狂追王婉霏 劉畊宏：我要了

羅志祥被瞎傳「已婚當爸」！工作室強硬反駁：絕不姑息造謠者