戴愛玲發威狂接30場尾牙！驚人傳說記錄曝 本人親喊：歡迎邀約「對的人」

四季線上／陳軒泓 報導

鐵肺歌后戴愛玲宣布續約華納音樂，2025 年末至 2026 年初，她也再度展現「尾牙天后」級的超強現場號召力，短短一季便接下超過 30 場尾牙、企業春酒與大型商演，成為各大企業心中「最旺業績、最能把場子撐起來的氣氛擔當」。她感謝各界邀約：「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力，當然還是會有阿，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡！也歡迎大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」

廣告 廣告

戴愛玲曝已接下超過30場尾牙、春酒商演（圖／華納音樂 提供）

戴愛玲多年來在尾牙現場累積了無數傳說級時刻，包括替公司加碼六位數紅包、抽出百萬汽車，也遇過觀眾微醺上台搶麥合唱、甚至有人聽歌聽到落淚。這些「尾牙奇遇記」讓她既感動又好笑，也更珍惜每一次站上舞台與觀眾互動的瞬間。她笑說：「每場尾牙都是一個新的故事，真的很好玩！」

戴愛玲將登台東跨年，預告讓大家眼睛吃冰淇淋（圖／華納音樂 提供）

戴愛玲年底將登上台東跨年晚會，她透露自己已經進入「備戰模式」，不只加強練唱，也積極運動調整體態，就是希望以最佳狀態站上跨年舞台。她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」並透露準備了只在台東限定的驚喜歌單，希望用最熱情、最溫暖的方式陪粉絲迎接 2026。她也感性地說：「每一年跨年都像重新出發，很開心可以和大家一起迎接新的一年」，至於新歌，她也用招牌微笑回應：「已經在路上！」

【看更多】

70歲白冰冰國外開唱！台粉絲包車應援 整團全是「董座貴婦」超猛

陳怡蓉喜曝「第8孩」誕生！ 老公生日甜喊「最好的禮物」放閃無極限

蔡依林跨年「大巨蛋開唱」94萬人瘋搶票！ 三場次全完售「暫無加場計畫」

感受戴愛玲現場演唱實力！《超級冰冰Show》精彩回顧▶️

好歌聽不停！【FastTV飛速看】24HR節目馬拉松直播👉點擊前往





更多四季線上報導

金曲歌王路邊掃街！ 兒女全程陪伴畫面曝光 本人親訴真相感動網

屢傳不合風聲！ 浩子、阿翔錄影爆互毆 衝突場面來賓全目睹

不裝機上盒、不綁約也能看電視！四季線上成最新收視日常