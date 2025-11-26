戴愛玲續約華納 許願桃花趕快來

鐵肺天后戴愛玲大動作公布喜訊，續約華納音樂新篇章。

記者戴淑芳∕台北報導

鐵肺天后戴愛玲大動作公布喜訊，續約華納音樂新篇章，新年新希望桃花趕快來，「從這裡嫁出去！」

戴愛玲透露，加入華納這幾年，公司無論在音樂企劃、演唱會規劃或國際合作上都給予極大支持，與團隊的默契更是讓人安心，「我們一起完成了很多很棒的作品與舞台。」她期許未來不只延續創作，更希望拓展跨國合作與海外演出，讓歌迷看到「不斷成為更好的自己」的戴愛玲，也為自己的音樂旅程展開新的篇章。

2025年末至2026年初，戴愛玲再度展現「尾牙天后」級的超強現場號召力，短短一季便接下超過30場尾牙、企業春酒與大型商演，成為各大企業心中「最旺業績、最能把場子撐起來的氣氛擔當」她笑說：「每場尾牙都是一個新的故事，真的很好玩！」也再次印證她的現場魅力始終火熱不減。

今年跨年，戴愛玲將登上「2026台東跨年晚會─東！帶我走」舞台，準備與全場觀眾一起倒數迎接新年。她透露自己已經進入「備戰模式」，不只加強練唱，也積極運動調整體態，就是希望以最佳狀態站上跨年舞台。