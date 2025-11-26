戴愛玲羞喊「想出嫁」 狂接30 場搶當尾牙女王

戴愛玲期許新年桃花趕快來。華納音樂提供



戴愛玲今（11╱26）宣布續約華納音樂，談到新1年的期許時羞說：「當然一定要更辣、更正啊！唱歌也要唱得更好、唱更多好聽的歌，也希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁啦！」而她也再度展現吸金力，短短1季已接下逾 30 場尾牙、企業春酒與大型商演。

對於成為尾牙寵兒，戴愛玲感謝各界邀約：「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力，當然還是會有啊！因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡，也歡迎大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績。」

過去戴愛玲在尾牙場不僅替公司加碼6位數紅包、抽出百萬汽車，也遇過觀眾喝茫上台搶麥合唱、甚至有人聽歌聽到落淚，她笑說：「每場尾牙都是一個新的故事，真的很好玩。」

今年跨年，戴愛玲將登上「2026 台東跨年晚會｜東！帶我走」舞台，她透露已經進入備戰模式，不只加強練唱，也積極運動調整體態，她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋。」並透露準備了台東限定驚喜歌單，「每1年跨年都像重新出發，很開心可以和大家一起迎接新的1年」。

