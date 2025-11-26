戴愛玲迎「豐收年」尾牙狂撈30場 許願新年：成為更好的自己

戴愛玲在歲末年終的感恩時刻宣布喜訊，續約華納音樂。（圖／華納音樂提供）

戴愛玲在歲末年終的感恩時刻正式宣布喜訊，續約華納音樂，她感性表示：「在華納，我們一起創造了許多精彩又重要的時刻。」對於新一年的期許，她爽朗笑回：「當然一定要更辣更正！唱歌也要唱得更好，希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁啦！」言談間充滿對未來的期待與幽默。

戴愛玲透露，加入華納這幾年，公司在音樂企劃、演唱會規劃與國際合作上給予極大支持，與團隊的默契讓人安心，期許未來不僅延續創作，更希望拓展跨國合作與海外演出，讓歌迷看見「不斷成為更好的自己」。

歲末年初，戴愛玲再次展現「尾牙天后」級超強號召力，短短一季便接下超過 30 場尾牙、春酒與大型商演，成為企業心中「最旺業績、最能把場子撐起來的氣氛擔當」。她感謝各界邀約，並笑稱：「每年都會有壓力，希望每個舞台都被喜歡！也歡迎大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」她分享尾牙現場的傳說級奇遇，包括替公司加碼6位數紅包、遇觀眾微醺上台搶麥合唱等，讓她直呼：「每場尾牙都是一個新的故事，真的很好玩！」

對於即將到來的2026，她坦言希望生活與作品都能迎來嶄新升級，「希望新的一年唱更多好歌、寫更多作品，也想往海外舞台走一走，讓自己變得更好。」至於歌迷最期待的新歌，她用招牌微笑回應：「已經在路上！」語氣裡藏不住對新年的期待與悸動。

