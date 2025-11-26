戴愛玲鬆口：想嫁了！ 赴北美演出桃花超旺「頻被搭訕、索討IG」

戴愛玲認了2025年是她的豐收年，一季就接了超過30場尾牙，她感謝各界邀約「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力，當然還是會有阿，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡！也歡大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」

而戴愛玲也宣布跟華納音樂續約，聊起新的一年的期許，她笑說當然一定要更辣更正啊！唱歌也要唱得更好、唱更多好聽的歌！也希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁啦！」事實上今年九月她赴加拿大多倫多參與「愛之日常」演出後，她和好友們前往蒙特婁與魁北克旅遊，一路上更是頻頻被外國人搭訕、索討IG、要求合照，讓同行好友忍不住一直虧她：「妳乾脆在國外找男朋友好了啦！」

2026年跨年她將跟著張惠妹的腳步一起到台東嗨唱，她透露自己已經進入「備戰模式」，不只加強練唱，也積極運動調整體態，就是希望以最佳狀態站上跨年舞台。她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」並透露準備了只在台東限定的驚喜歌單，希望用最熱情、最溫暖的方式陪粉絲迎接 2026。她也感性地說：「每一年跨年都像重新出發，很開心可以和大家一起迎接新的一年。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導