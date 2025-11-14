戴慈璇遠赴墨爾本學煮咖啡「追夢」 勞動部輔導開店助「圓夢」

安家咖啡負責人戴慈璇。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區Habbit Coffee(安家咖啡)負責人戴慈璇為了追夢，2016年離開舒適圈，遠赴澳洲墨爾本學習沖煮咖啡，再到中國上海參與創建新興咖啡品牌；為了圓夢，她2020年返台，透過勞動部「微型創業鳳凰」輔導創業開店，多年來好手藝口耳相傳，也贏得網友稱讚：「很棒的獨立咖啡店！」

戴慈璇就讀文化大學經濟系時，曾到咖啡店打工，心中因此埋下了「咖啡夢」的種子；大學畢業後，她先後到銀行、印刷產業工作，直到發現缺少熱情，毅然離職於2016年前往澳洲打工度假，落腳以咖啡文化聞名的墨爾本，在當地咖啡店專研沖煮技術並當上咖啡師；之後轉往中國上海花了2年時間，參與新興咖啡品牌的創建，累積許多品牌營運與管理的經驗。

戴慈璇因父親退休而動念返台，她說，除了可以陪父親外，還有寵物臘腸狗TOMO也讓她放不下心，因為TOMO曾陪伴她度過母親離世等悲傷日子。2020年，她返台並決定在中壢區創業，經勞動部「微型創業鳳凰」貸款與輔導，讓戴慈璇透過課程、顧問等協助，增加了行銷、財務管理等專業能力，順利度過創業初期的挑戰。

如今安家咖啡因為戴慈璇的好手藝已擁有固定支持者而經營穩定，她還將TOMO融入安家咖啡，包括招牌、名片、環保杯套、帆布袋等，都有TOMO手繪圖樣，盼讓更多民眾品嚐咖啡與甜點時，也能感受到安家咖啡是間有溫度的咖啡店。

