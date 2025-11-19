戴梅君爆遭設局仙人跳抓姦「簽百萬本票」 經紀人證實了曝現況

【緯來新聞網】自歌唱節目《五燈獎》出身的44歲的台語女歌手戴梅君進入演藝圈已有二十餘年。期間她鮮少捲入風波，長期專注於發行專輯與參加演出。近日卻傳出她捲入疑似「仙人跳」事件，遭高中時期的舊情人設局，甚至被迫簽下百萬元本票，事件因此進入司法程序而曝光。

戴梅君爆遭設局仙人跳抓姦「簽百萬本票」。（圖／翻攝戴梅君FB）

根據《TVBS》報導指出，戴梅君經紀人受訪時表示此事屬實，但低調回應：「梅君心情沒受影響，謝謝關心。」並透露新專輯正在籌備，預計明年春季發行。



據了解，事件起於去年戴梅君與一位高中前男友前往墾丁旅遊。男方聲稱已離婚，兩人為節省旅費共住一間房間。雖雙方並無發生親密行為，但半夜卻遭男方的王姓妻子與多人闖入房間指控通姦，還威脅將事情公諸媒體，迫使戴梅君簽下100萬元本票才得以離開現場。



事後，戴梅君對整起事件感到可疑，懷疑男方與王妻及其他人有預謀設局。她指出，男方當時表現得異常冷靜，甚至阻止她報警，讓她堅信自己成為「仙人跳」的受害者，遂拒絕支付本票金額。



案件最終進入法院審理。法官檢視現場錄影後，認定王姓女子未能提出足以證明配偶權受侵害的證據，加上王妻等人身形高大，讓戴梅君心生畏懼而簽下和解書。因此，法院判決王女不得再根據該文件向戴梅君索取款項。全案仍可依法上訴。







★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★

