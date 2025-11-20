戴梅君驚爆遭仙人跳！同房舊愛「被設局抓姦」 經紀人回應了

44歲台語女歌手戴梅君以《五燈獎》成名，出道20多年來形象清新，卻在去年捲入一場由高中舊愛及其妻子聯手策劃的仙人跳事件，被迫簽下百萬本票，糾紛鬧上法院後終於曝光，經紀人也證實此事。

據了解，戴梅君去年與自稱已離婚的高中前男友相約前往墾丁旅遊，為了節省費用，兩人共住一間房，但並未同床、未發生親密行為。未料深夜時，男方的王姓妻子突然帶人闖入房間，指控戴梅君侵害配偶權，甚至錄影蒐證，戴梅君在壓力下無奈簽下百萬本票與和解書。

事後戴梅君回想整件事，發現舊愛行為異常，且和解書僅要求她一人，戴梅君確信自己陷入精心設計的陷阱，於是寄出存證信函表明拒絕支付，王女不滿隨即提告。案件進入司法程序，法官審理後認為王女未能提供戴梅君侵害配偶權的明確證據，最終法院判決王女敗訴，駁回其百萬本票索賠請求，全案仍可上訴。

戴梅君經紀人在19日回應此事，證實戴梅君確實遭遇設局，但強調她心情未受影響，工作行程如常，目前正專注籌備新專輯。

