戴正吳提告郭董1／獨家！討夏普6億激勵獎金 戴正吳最終使出殺手鐧

鴻海老臣戴正吳狀告鴻海集團，今（21）日上午再度開庭審理。

鴻海退休老臣戴正吳狀告鴻海集團，請求給付重整夏普有成的獎勵金，今（21）日上午再度開庭，兩肇雙方皆未退讓。一番激烈攻防下，法官同意戴正吳委任律師所請求，將原先列為證人卻從未出席的郭台銘轉列被告，堪稱戴正吳方的殺手鐧。法官並提醒，獎勵金發放攸關鴻海企業形象與外界信心，請鴻海法務與郭台銘委任律師務必傳達。隨著郭台銘轉列被告，這樁心腹老臣狀告鴻海集團的戲碼，也越演越烈。

這一齣鴻海老臣狀告鴻海的戲碼，從2025年一路續演到2026年，陸續傳喚鴻海集團創辦人郭台銘身邊時任私人帳房的莊宏仁，以及鴻海內部負責薪酬的同仁前來作證，然而，得到的證詞都未能支持戴正吳的主張。

而戴正吳的委任律師林樹旺自然也不會輕言放棄，在關鍵證人未能出席下，將主意到打到了當事人身上，矛頭對準當時與戴正吳簽訂獎勵合約的郭台銘。

鴻海老臣戴正吳委任律師林樹旺代表出庭。

首先，針對鴻海集團所主張該「獎勵合約」未經董事會決議，戴正吳的委任律師援引公司法第208條的法令，公司負責人對內有召集與主持董事會之職權， 時任鴻海董事長的郭台銘，未善盡其職責所造成，並依據民法28條，郭台銘未善盡其管理義務與職責造成戴正吳之損害，因而提出，郭台銘應與鴻海付連帶之責任。

鴻海那廂自然也不是省油的燈，代表律師回馬槍拋出「戴正吳請求給付的對象應該是夏普而不是鴻海」並依據鴻海集團旗下的FIT案例，希望建立出請求給付對象應該是戴正吳時任的夏普公司給付，而非母公司。

此箭一出，戴正吳委任律師立刻回擊，根據戴正吳提供的當時雙方手寫的「獎勵合約」與「給付方式」兩份證物，並未提及以夏普公司作為給付主體。

在關鍵證人與當事人都迴避未出席下，知情人士分析「戴正吳委任律師也是不得不出手，讓本就是當事人的郭台銘轉為被告，就這紙高達新台幣6億元的『獎勵合約』說分明，先前攻防都是迂迴作戰，下次就是正面交鋒。」

下次開庭時間落在今年3月25日，也就是說，此案於農曆年前不會順利落幕，法官更直指「此案會打到三審」。

隨著郭台銘轉為被告，又會如何闡述這份「獎勵合約」，即便郭台銘最後決定仍不出席，透過委任律師傳達什麼論點，都將成為焦點，同時也將郭台銘與戴正吳攜手40年的創業情誼再次推上新聞版面。

