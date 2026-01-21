戴正吳提告郭董2／獨家！心腹重臣戴正吳提告郭董為哪樁？

鴻海集團創辦人郭台銘（中）這次真的被心腹重臣戴正吳（左）告上法庭。（本刊資料照）

曾任鴻海集團創辦人郭台銘當家時期的心腹重臣戴正吳，先是一怒告上鴻海，這次又接著告上郭台銘，到底是為了什麼讓本該功成身退的戴正吳，頂著內外關注出此下策？知情人士透露，說穿了，就是為了不甘過去的付出被忽略，借著討回新台幣6億元的重整夏普有成的獎勵金，要拿回面子與裡子。

郭台銘淡出鴻海集團經營團隊後，就此過著家庭至上的清閒人生，偶爾會現身在太太曾馨瑩的群社群平台IG中，一頭白髮的郭台銘看起來愜意又輕鬆，然而，今日就有一樁民事案件讓他從證人轉為被告。

面對過去的心腹重臣狀告鴻海集團，追討重整夏普有成的6億元獎勵金，雖身為當時的主事決策者，但由於戴正吳一開始，並未將矛頭直接對著郭台銘而來，而是先以鴻海集團為主，讓身為證人的郭台銘能置身事外，也未出席審判庭。

鴻海重臣戴正吳狀告鴻海，今（21）日上午再次開庭。圖為鴻海律師。

不過戴正吳這次出招，直接將郭台銘列為被告，運用這齣「老臣追討獎勵金」的戲碼，推了郭台銘一把成為檯面上的角色。

戴正吳之所以會狠下心狀告老東家，全是為了一紙新台幣6億元「激勵合約」，當年郭台銘為刺激好手為夏普（Sharp）竭盡全力進行改造，以「激勵合約」對戴正吳揮手。

俗話說「重賞之下必有勇夫」，領下軍令狀的戴正吳，隨後買了一張單程機票以示決心，展現「不做好就不回台灣」的信念。

戴正吳花了1年半的時間，助夏普重返東證一部，並交出連續14個季度賺錢的成績單，更讓日本人重新評價「成本先生」戴正吳的能耐與付出，同時對鴻海另眼相看。

不過，隨著戴正吳反手買回夏普切割出去的堺工廠（SDP，十代面板廠），情勢便隨之翻轉，堺工廠成為夏普獲利的拖油瓶，不但終止夏普連續6年賺錢的紀錄，更拖累母公司鴻海財報。

而後，戴正吳也於2022年3月退休告別夏普與鴻海，但戴正吳並未就此沉寂，2025年他拿著那紙「激勵合約」一狀告上法院，要求鴻海集團應支付該筆6億元的獎勵金，而該紙合約的「適法性」、「KPI是否達陣」也成為話題，今日戴正吳委任律師也逐一拆解了「適法性」的問題，可以預期未來開庭的戰場可能會轉為攻防「KPI是否達陣」，雙方對戰內容也將成為業內話題。

