戴正吳提告郭董3／獨家！為何非告不可？ 律師一句話曝戴正吳無奈

戴正吳委任律師林樹旺今（21）日代表戴正吳開庭，回擊連連顯然是有備而來。

身為鴻海集團創辦人郭台銘打天下的重臣心腹戴正吳，去（2025）年出手提告鴻海團本已引起軒然大波。今（21）日再透過律師辯護手腕將郭台銘從證人轉列被告，也獲得法官許可，此舉不僅將郭台銘推上火線話題，2人之間長達40年的情誼也受到討論。對此，戴正吳律師林樹旺轉述並形容其心情「40年兄弟情深，今日也是不得已而為之！」

戴正吳委任律師林樹旺面對媒體多是笑臉迎人，但對於案件內容守得很緊，今天上午開庭前，面對本刊的提問與問候，他也簡略回應、不願多談。

但一站上法庭，林樹旺可是攻勢猛烈、防守嚴密，也將開庭一路以來迂迴詢問其他證人而不得的詰問過程，累積成為「因為關鍵證人未能作證」的實例，也在諸多舉證並援引法條下，讓法官同意將既是「關鍵證人」又是「當事人」的郭台銘轉為被告。

林樹旺當庭陳述，「從先前的準備程序，郭台銘是有參加的機會，但是郭台銘一直沒有來參加，現在為了讓紛爭一次解決，只好追加郭台銘為共同被告，一次解決！」

而後法官也指出「之後郭台銘也要提出答辯狀，程序上也會變得很複雜（指證人轉被告），而原告代表（戴正吳）也一直對郭台銘先生保持禮貌。」道出他的看法。

鴻海集團創辦人郭台銘（中）與攜手40年的事業夥伴戴正吳（左），還是走上了對簿公堂的那一步。（本刊資料照）

面對曾經一手提拔的郭董，戴正吳最後還是出手相告，走上了對簿公堂的路，從外界看來自然有點不勝唏噓。對此，戴正吳的委任律師則是轉述「40年兄弟情深，今日也是不得已而為之！」娓娓道出戴正吳的心情。

