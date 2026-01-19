戴漁夫帽穿藍白拖、持水果刀 新化檳榔攤搶劫男子落網

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區昨天下午發生檳榔攤強盜案，1名蒙面匪徒戴漁夫帽、穿藍白拖、持水果刀入內打劫，得手上萬元後逃逸，警方獲報，迅速偵辦，以車追人，8小時內就順利將47歲的涉案吳姓吳子逮捕，疑似為還債而行搶，今移送法辦。

受害的檳榔攤在新化中興路，潘姓婦人昨天下午獨自顧店時，以脖圍蒙面的吳男持刀侵入，恐嚇交付財物，避免留下指紋，還戴了白色棉手套，且車子刻意停在遠處，再徒步前往；他直接闖進櫃台內，從抽屜抓取現鈔，搶走萬餘元後，隨即逃逸，做案時間不到1分鐘。

新化警分局獲報，隨即成立專案小組偵辦，積極調閱路口監視器，進行車牌比對，再根據嫌犯頭戴漁夫帽、穿藍白拖後的身型特徵，鎖定吳姓男子涉嫌重大，佈線追捕，不久在其住處將他逮獲，並查扣做案所使的刀械、蒙面脖圍，以及上衣、褲子、手套、拖鞋等證物。

據了解，吳男有毒品、竊盜等前科，因為欠人家錢被逼債，才會持打劫劫，由於曾到該檳榔攤購物，知道內部陳設，準備犯案時，也先在附近徘迴，確定潘婦獨自顧店，伺機行搶；訊後警方依刑法強盜罪移請台南地方檢察署偵辦。

新化警方強調，對於任何形式的暴力犯罪，都採取零容忍態度，將持續強化情資整合與科技偵查能量，迅速打擊不法，確保民眾生命財產；也呼籲民眾，若遇可疑情事，請即時報案處理，共同打維護社會治安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

