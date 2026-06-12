戴無線耳機「在耳內爆炸」！大學生曝非雜牌：熱銷百萬副

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許多人為了方便會使用無線藍牙耳機，然而近日有陸媒報導，一名男大生深夜佩戴耳機看影片的時候，耳機突然在耳內爆炸，當事人稱當下有感受到一點灼燒感，好在檢查後並無大礙。他指出，這款耳機並非雜牌，網路上熱銷百萬副，買回來一年多都正常使用，怎料這次突然爆炸。

綜合陸媒報導，當事孫姓大學生表示，耳機爆炸時大概在10日凌晨1點左右，他於宿舍熄燈後，戴著耳機看短影音，不料突然在耳朵裡爆炸。他接著回憶，當下耳朵有一些灼燒感，好在到醫院檢查後，耳膜沒有事，耳朵也能聽見。

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該名大學生指出，自己買的無線藍牙耳機並非雜牌，單價約70元人民幣（約台幣330元），在多家電商平台都有設官方旗艦店，銷量達百萬副，自己使用一年多都沒有出現異常。他還提到，目前已經聯繫耳機廠商，對方要求將故障耳機寄回檢測，並稱若判定為產品發生問題，可承擔醫療檢查費用。

孫姓學生表示，擔心耳機寄出後，自己在法律上處於劣勢，因此並沒有寄回給店家，且醫藥費也只花費幾百元，後續不打算繼續追究責任，因此不打算向外界透露耳機廠商資訊。

陸媒報導指出，有商家稱，無線藍牙耳機恐是爆炸隱患，原因多為使用劣質配件、人為損壞或充電方式不對，大部分從正規管道購買的合規耳機，在日常生活正常配戴或充電，基本不會有爆炸的情況。

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