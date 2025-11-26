戴爾上修全年展望 第4季營收與獲利料優於預期

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）戴爾（Dell）今天公布財測，預期第4季營收及獲利將雙雙優於華爾街預期，主要受惠於企業加速投資數據中心以支援人工智慧（AI）應用，帶動伺服器需求走強。

路透社報導，戴爾上調全年營收及獲利展望，現預期2026會計年度AI伺服器出貨營收將達250億美元，高於先前預估的200億美元。

戴爾預估第4季營收將介於310億至320億美元，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師平均預期的275.9億美元。

調整後的每股獲利預估為3.50美元，同樣優於市場預估的3.21美元。

公司也將全年營收預估由原本的1050億至1090億美元，上修至1112億至1122億美元；調整後每股獲利預期則由9.55美元調升至9.92美元。

戴爾營運長克拉克（Jeff Clarke）表示：「AI動能在下半年加速，帶動AI伺服器訂單創下123億美元新高，今年來累計未交訂單更達到空前的300億美元。」

第3季營收為270.1億美元，略低於先前預期的271.3億美元。

其中，基礎架構解決方案部門（包含儲存、軟體和伺服器業務）第3季營收達141.1億美元，年增24%；個人解決方案部門（主要為個人電腦）則成長3%，至124.8億美元。

截至10月31日的第3季，經調整後每股獲利為2.59美元，高於市場預期的2.47美元。（編譯：蔡佳敏）1141126