戴爾夫婦捐贈62.5億美元 美國政府兒少投資計畫「川普帳戶」獲首筆重大私人資金挹注

美國總統川普12月2日在白宮東廳親自主持儀式，正式宣布「川普帳戶」（Trump Accounts）獲得首筆重大私人資金挹注──戴爾科技（Dell Technologies）創辦人兼執行長麥克．戴爾（Michael Dell）與妻子蘇珊．戴爾（Susan Dell）承諾捐贈62.5億美元，用於支持這項已於今年7月4日簽署成法律的兒童長期儲蓄計畫。



川普在致詞時高度讚揚戴爾夫婦的決定，稱這是「對美國下一代最了不起的善舉之一」，並當場表示自己也將親自捐款參與這項計畫。戴爾夫婦夫婦倆親自出席儀式，麥克．戴爾在現場與川普握手並合影，場面溫馨而具象徵意義。

62.5億美元將全數用於「川普帳戶」

根據戴爾夫婦在X平台發布的聯合聲明，這筆62.5億美元將全數用於「川普帳戶」相關基金。他們表示：「這些投資帳戶簡單、安全，且經過精心設計，能透過市場報酬長期增值。當年輕美國人滿18歲時，將擁有堅實的財務基礎，用於高等教育、職業訓練、首次購屋或未來退休儲蓄。這是一個簡單卻極具影響力的構想。」

廣告 廣告

白宮發言人庫許．德賽（Kush Desai）在儀式後向媒體表示：「『川普帳戶』是《大而美法案》（Big and Beautiful Act）中最具革命性的條款之一，代表聯邦政府對2025至2028年間出生兒童的長期承諾。戴爾夫婦的62.5億美元僅是開端，總統已公開呼籲更多企業家與慈善家跟進。」

「川普帳戶」具體運作方式如下：

‧適用對象：2025年1月1日至2028年12月31日出生的美國嬰兒

‧政府初始存款：每位新生兒出生後獲得一次性1000美元聯邦資金

‧開戶條件：孩子取得社會安全號碼（SSN）後，家長即可開立專屬帳戶

‧資金鎖定：存款須至孩子滿18歲才能動用

‧家庭年度最高追加金額：5000美元（2027年起將隨通膨調整）

‧投資標的：由財政部指定之低風險、長期增值型基金

美國財政部稅務分析辦公室（Office of Tax Analysis）公布的測算模型顯示：若家長每年存滿5000美元並選擇積極型投資組合，至孩子28歲時，帳戶最高可能累積至190萬美元。即使採保守型報酬率，同樣條件下仍可達到約60萬美元。若僅依靠政府初始1000美元、不追加任何存款，18年後帳戶仍可成長至3000美元至1萬3800美元（視市場表現而定）。

多位企業家公開表態支持

財政部強調，該帳戶資金將比照529教育儲蓄計畫享有稅務優惠，所有投資收益至提領時才需納稅，且僅限於教育、購屋、職業訓練等合格用途。

這項計畫自7月簽署成法以來，已獲得多位企業家公開表態支持，戴爾夫婦62.5億美元的捐贈成為目前金額最高、也最具指標性的私人參與案例。白宮方面表示，未來數周內將陸續公布更多企業與慈善基金的加入名單。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

