戴爾夫婦捐1957億給「川普帳戶」 要幫為2500萬兒童投資美股





美國科技富豪、戴爾科技（Dell Technologies）創辦人麥可・戴爾（Michael Dell）與妻子蘇珊・戴爾（Susan Dell），宣布將投入62.5億美元（約新台幣1957億元）為美國2500萬名兒童提供每人250美元的投資基金，支持川普政府推動的「Invest America（投資美國）」計畫，又稱「川普帳戶」（Trump Accounts）。這是美國近代對家庭直接投資規模最大的一筆慈善捐款。

「川普帳戶」源自川普總統今年推動的《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）所設立，並已引發金融業者爭相參與的熱潮。旨在為18歲以下兒童建立延稅式投資帳戶。所有在2025年至2028年間出生、具備社會安全號碼的美國公民，都將由財政部獲得一次性1000美元啟動金。帳戶資金必須投資於追蹤美國股市表現的廣泛股票指數基金（index fund，指數型基金），投資管理費不得超過0.10%，且受到嚴格的禁槓桿規範。

白宮表示，帳戶將於2026年7月4日正式開放捐款與操作。每位兒童每年可接受最高5000美元捐款，捐款來源可包含父母、親友、企業，甚至慈善機構與各級政府。戴爾夫妻此次的大額捐助鎖定家庭所得中位數低於15萬美元的郵遞區號（ZIP Code），優先協助10歲以下的孩童；若預算允許，年紀較大的未成年也可受惠。

川普在白宮致詞強調，這筆捐贈將讓中產與弱勢家庭孩子「真正擁有參與美國經濟成長的股份」。他並稱，若帳戶持續滿額投入且不提款，孩子在28歲時，資產最高可累積至190萬美元，象徵「新世代美國夢」的啟動資金。此外，該計劃還鼓勵企業參與。僱主每年可以爲員工子女的帳戶投入2500美元，這筆款項不計入員工的應稅收入。

根據《路透社》報導，戴爾則表示：「我們相信，我們所能做的最明智的投資就是對孩子的投資。」戴爾夫婦強調此次捐款來自其他慈善基金，並非其以教育聞名的「麥可與蘇珊・戴爾基金會」（Michael & Susan Dell Foundation）。該基金會自1999年成立以來，已投入29億美元於教育領域。

戴爾科技股價在捐款消息公布後上漲逾3%，但公司也澄清此次慈善計畫與企業本身無直接關聯。戴爾身價目前接近1500億美元，在富比世富豪榜名列前茅。

隨著龐大資金進入市場，華府金融圈已掀起「搶進川普帳戶」的競賽，多家資產管理公司包含貝萊德（BlackRock）、富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）、美盛（Ameriprise Financial）等均已開始遊說，希望能成為帳戶的基金託管與管理者。投資公司協會（Investment Company Institute）更致函財政部，呼籲採「多家業者競爭模式」，避免單一承辦，並要求提高投資項目的彈性。

這項計畫將影響數千萬個家庭，外界普遍認為，若順利推動，將形塑美國新一代的理財文化與財富累積方式。

（封面圖／翻攝《白宮》官網）

