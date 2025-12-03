戴爾夫婦捐62.5億 注資兒童「川普帳戶」明年7/4啟動

億萬富翁邁克和蘇珊戴爾夫婦2日在白宮宣布將捐贈62億5000萬元，為全美約2500萬名10歲以下兒童的「川普帳戶」分別存入250元。前排從左至右為邁克和蘇珊戴爾夫婦、川普及提出「川普帳戶」概念的創投家葛思特納。(路透)

科技大亨、億萬富翁邁克和蘇珊戴爾夫婦(Michael and Susan Dell)在2日「捐贈星期二」(GivingTuesday)這天宣布將捐贈62億5000萬元，為全美約2500萬名10歲以下兒童的「川普帳戶」(Trump Accounts)分別存入250元。這是美國史上規模最大的慈善捐款之一；戴爾家族表示，這是歷來對美國兒童的最大筆私人捐贈。

根據川普政府7月通過的「又大又美法」，財政部會為2025年1月1日至2028年12月31日期間出生的美國兒童設立「川普帳戶」，政府將向這些帳戶分別存入1000元。但18歲以下者皆可開「川普帳戶」。

廣告 廣告

戴爾夫婦的歷史性捐贈，正是利用「川普帳戶」機制照顧未能獲得1000元政府贈款的小朋友，對於居住在家庭收入中位數低於15萬元的郵遞區號區域、2025年1月1日之前出生的10歲以下兒童的「川普帳戶」，分別注入250元資金。戴爾夫婦希望，他們的捐款可以鼓勵更多家庭為兒童申請設立「川普帳戶」，即便只是小額投資，未來都可以隨股市成長增值。

戴爾科技(Dell Technologies)創始人兼執行長邁克·戴爾表示，「我們相信，如果每個孩子都能看到值得儲蓄的未來；這項計畫創造的將遠不止是一個帳戶，而是為後代創造希望、機會和繁榮」。「富比世」(Forbes)估計，戴爾淨資產達1480億元，是全球第11大富豪。

蘇珊．戴爾則說：「我們希望孩子們知道，不僅他們的家人關心他們，他們的社區、政府和國家也關心他們。我們衷心希望他們擁有美好光明的未來，而且這樣的未來觸手可及。」

財政部訂於明年7月4日啟動「川普帳戶」。戴爾夫婦表示，他們的捐款也將在明年7月4日啟動，藉以紀念美國獨立250周年。

白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，戴爾的捐款，是眾多慈善家和企業承諾資助「川普帳戶」的第一筆；「『川普帳戶』是聯邦政府對美國下一代兒童的革命性投資，川普總統呼籲美國企業和慈善家盡自己的一份心力」。

戴爾夫婦自1999年以來透過其基金會已捐出29億元，其中大部分用於教育領域。

「川普帳戶」概念源於2021年創投家、Altimeter Capital執行長葛思特納(Brad Gerstner)提出此構想，並創立非營利組織「投資美國慈善基金會」(Invest America Charitable Foundation)推廣兒童種子帳戶。他很早就邀請好友戴爾加入；今年戴爾與川普會面後，該提議獲得支持。

「大規模有效發放資金並非易事，尤其是如何確保這些資金隨美國經濟成長而增值，讓最貧困兒童受益，」葛思特納表示：「這是由政府創建的獨特平台，我認為它可以激發大規模捐贈」。

更多世界日報報導

避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 中僅2情境取勝