戴爾財測報喜 調升全年 AI 伺服器出貨額與營收預估 帶旺台鏈接單

人工智慧（AI）伺服器大廠戴爾（Dell）上季獲利優於預期，本季營估優於市場預期，並調升全年AI伺服器出貨額與營收預估，反映需求暴增，激勵股價26日在美股早盤漲逾3%。推動緯創（3231）、鴻海（2317）、英業達（2356）等代工大廠未來接單需求強勁。

其中，緯創為戴爾AI伺服器主機板的設計及代工主要供應商，且當前也開始承接系統組裝訂單，在戴爾AI伺服器爆量情況下，緯創未來出貨表現將備受市場矚目。

另外，戴爾當前傳出對仁寶釋出AI伺服器代工訂單，預期明年仁寶將開始量產出貨。因此法人同樣看好，仁寶明年營運將有機會因此進入高速成長動能，且當前接單量亦有望看到明年底。

戴爾表示，在止於10月31日的年度第3季淨利年比成長32%至15.4億美元，經調整後每股盈餘（EPS）2.59美元，優於預期，營收年增11%至270.1億美元，則略低於分析師預估。

涵蓋資料中心事業的基礎建設解決方案事業群，營收為符合預期的141.1億美元，其中101億美元為伺服器和網路零組件，主要是由56億美元的AI伺服器出貨額帶動。該部門營業利益率達12.4%，優於市場所估。

戴爾上季拿下123億美元的AI伺服器訂單，實際出貨56億美元，未出貨訂單增加到創紀錄的184億美元。

上季涵蓋個人電腦（PC）與筆電事業的客戶解決方案事業群，營收僅微增3%至124.8億美元，商用PC銷售增長5%至106億美元，消費者營收下滑7%到19億美元。戴爾指出，記憶體成本上升速度快於往常，將牽動未來PC與伺服器成本結構。

戴爾預測，本季營收將達315億美元，EPS預估為3.50美元，都優於預期，且預估本季將賣出94億美元的AI伺服器，這還未納入11月宣布銷售輝達（NVIDIA）GB300系統給Iren公司的交易。戴爾也上調全年AI伺服器出貨額預估至250億美元，高於原估的200億美元，並且調高全年營收與獲利展望，營收預測從1,070億美元拉高到至1,117億美元，EPS預測從9.55美元調高至9.92美元。

營運長克拉克指出，「AI動能在下半年加速」，「今年來AI相關訂單已累計到前所未見的300億美元」。

隨著輝達Vera Rubin等新架構將在明年上半年開始陸續產出並送交至代工廠，業界預期，更高單價的Vera Rubin規格AI伺服器將會成為代工廠出貨主力，推動代工廠業績創高的主要動能。

