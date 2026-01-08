「戴珍珠耳環的少女」名作罕見海外亮相 將赴日本展出

荷蘭莫瑞泰斯皇家美術館(Dutch Mauritshuis museum)今天(8日)表示，17世紀畫家維梅爾(Johannes Vermeer)的名作「戴珍珠耳環的少女」將於今年稍晚在日本展出，這是該作品罕見的海外借展。

館方指出，這幅名畫將於8至9月借展至大阪的中之島美術館(Nakanoshima Museum of Art)，期間，位於海牙的莫瑞泰斯皇家美術館將進行整修。

館方表示，「戴珍珠耳環的少女」是全球最知名的畫作之一，僅在極為特殊的情況下才會外借。該畫上一次借展是2023年前往阿姆斯特丹的國立博物館。

2012至2014年間，因館舍整修，該畫曾進行世界巡迴展，吸引約220萬人參觀。莫瑞泰斯皇家美術館館長戈斯林克(Martine Gosselink)表示，此次赴日是與日本觀眾分享這件名作的難得機會，或許也是「最後一次」。

「戴珍珠耳環的少女」因畫中人物神祕的神情，被譽為「北方的蒙娜麗莎」，並因同名暢銷小說及其改編電影而廣為人知。畫作以深色背景襯托一名少女側首回望，藍白頭巾下的珍珠耳環微微閃耀。