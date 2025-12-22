戴瑋姍發言大翻車！抹紅失敗改扯「翻牆」 遭本尊及網友狠打臉

民進黨新北市議員戴瑋姍本月初辭去黨發言人職務，誓言力拚2026議員連任。她20日指控多名國民黨立委赴陸，並引用媒體報導指控藍委向中共確保「對台工作沒有意外」。對此，被點名的葉元之留言反駁，戴瑋姍沒正面回答，反而繼續嗆「可以直播教學如何翻牆？」結果遭葉元之在Threads打臉「草包！使用國際漫遊根本不用翻牆」。

前民進黨發言人、新北市議員戴瑋姍。（圖／戴瑋姍臉書）

國民黨立委翁曉玲與葉元之20日自費前往廈門參加台商協會慶祝活動，但遭到《自由時報》以獨家報導方式指控，大陸欲利用正在舉行的廈門台商協會成立33週年活動，透過管道積極找國民黨立委前往，名為探訪台商，實為確保對台工作「沒有意外」。

戴瑋姍20日發文直指，「葉元之去中國了」。對此，葉元之在留言處回擊，「我去國小會勘爭取預算，妳罵我是去打擾學生上課。我去大陸參加台商活動，妳罵我是去接受中共命令。為什麼妳這麼變態，一天到晚對我潑糞」。戴瑋姍沒有回答問題，反倒瞎扯，「你留言需要翻牆或買VPN嗎？可以直播教學嗎？」，結果又被葉反殺，「不用翻牆，現在在台灣上小紅書才要VPN」。

雙方罵戰從戴瑋姍指控葉元之「赴陸輸誠」轉變成是否翻牆上網，戴瑋姍21日在Threads上在發文嗆，「有人真的很崩潰，漫遊本身就是一種翻牆。電信公司直接幫忙VPN嘛。啊如果同一國為何還需要漫遊？」馬上再被打臉，葉元之回擊，「我前幾個月去日本，出國前也是跟電信公司申請漫遊，也會回臉書，原來在青鳥眼中，這就叫從日本『翻牆』」。國民黨立委徐巧芯也加入戰局，「去日本美國你不申請漫遊的嗎？」。

網友在戴瑋姍貼文底下科普打臉她。（圖／擷取自戴瑋姍Threads）

戴瑋姍跟風綠媒試圖抹紅葉元之無果後，改酸「翻牆」結果也翻車，底下網友也發文科普開轟她，「漫遊叫翻牆？這邏輯簡直神邏輯。漫遊的本質是資料回傳母國機房認證（Home Routing），是因為你的『身分』在台灣，電信商才把流量導回台灣出口，這叫技術路徑，不是電信商在做功德幫你架VPN。照你這邏輯，你在家接家裡的Wi-Fi沒被擋，是不是也要感謝中華電信幫你翻牆？基礎通訊協定先搞懂，別把技術產物當成政治服務。」

