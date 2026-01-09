戴瑋姍跨區力挺小朱 胖卡啟動衝刺土樹三鶯初選

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員初選進入白熱化衝刺的階段，被譽為「新北最強戰力」的民進黨議員戴瑋姍，9日跨區現身樹林，力挺土城、樹林、三峽、鶯歌區參選人「小朱」朱誼臻，兩人合力啟動競選胖卡「小朱號」，宣示女力聯手深入基層。

圖／民進黨議員戴瑋姍9日跨區現身樹林，力挺土城、樹林、三峽、鶯歌區參選人「小朱」朱誼臻。（朱誼臻提供）

戴瑋姍與朱誼臻現場合力握持象徵行動力的「行動鑰匙」，正式啟動朱誼臻的競選分身－胖卡「小朱號」；這場啟動儀式不僅象徵競選正式加速，也展現兩位同樣從助理出身、沒有家世背景的女性政治工作者，攜手在基層深耕、拓展服務版圖的深厚情誼。

戴瑋姍表示，她與朱誼臻的背景高度相似，從基層助理一步一腳印累積實力，靠專業而非背景站穩腳步，朱誼臻擁有法學碩士學歷，過去在地方服務處處理過上萬件選民案件，也曾任議會黨團主任，對議事運作與法規相當熟稔，是能立即上場、為民發聲的即戰力；議會需要的是專業即戰力，而非仍需學習的實習生。

面對2月23日即將展開的初選，朱誼臻直言，「新人沒有偷懶的本錢」，每天清晨7點準時站上路口向鄉親問候，隨後掃市場、跑行程，用雙腳踏遍土樹三鶯；但因選區幅員遼闊、時間與資源有限，她特別打造胖卡「小朱號」作為競選分身，兼具行動服務與政策宣傳功能，主動深入巷弄，縮短城鄉距離。

初選進入倒數階段，戴瑋姍也拜託土樹三鶯的鄉親，在2月23日至4月初期間，若於晚間6點至10點接到民進黨電話民調時，唯一支持「朱誼臻（小朱）」，共同守護這位最懂基層、最具即戰力的參選新人。

