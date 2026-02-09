戴瑋姍、顏蔚慈、張志豪完成新北議員初選登記 組「發言人慧做事連線」挺蘇巧慧

新北市板橋區議員戴瑋姍(左)、三蘆區議員顏蔚慈(右)及中和區議員參選人張志豪(中)，今(9日)共同完成民進黨新北市議員初選登記，並宣布組成「發言人慧做事連線」。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕民進黨新北市黨部即日起受理市議員初選登記至10日，板橋區議員戴瑋姍、三蘆區議員顏蔚慈，以及中和區議員參選人張志豪，今(9日)共同完成登記，並宣布組成「發言人慧做事連線」。三人長期深耕地方、曾任發言人，站在第一線監督市政、為市民發聲，也捍衛中央政策，盼透過連線展現「會發言、更會做事」的行動力。

戴瑋姍指出，她與張志豪、顏蔚慈都曾在中央與地方擔任發言人，長期站在第一線，無論市政或國政，都能清楚為民眾發聲。政治人物不只要看單一面向，更要具備從中央到地方、立體而全面的視野，三人組成連線，正是新北市最強戰力，未來議會需要強而有力的監督者，也需要與市府攜手推動更多建設，期盼在市長參選人蘇巧慧帶領下，為民進黨拚下板橋關鍵席次。

張志豪說，此次聯合登記象徵三人攜手為新北市未來努力，也盼市民支持議會席次過半，讓蘇巧慧能夠放手推動市政。未來三人將在議會聯合質詢、爭取建設與福利，成為推動六項福利政見的重要力量，並結合過去發言人歷練與專業問政，期盼市民給予再次進入議會的機會，一起讓新北市更好。

顏蔚慈表示，看到日本高市早苗獲得高度支持，也讓她深刻感受到，只要立場堅定、姿態柔軟，就能爭取更多市民認同。她說，自己與戴瑋姍長期並肩作戰，如今再加上張志豪組成「發言人連線」，別具意義，未來將延續強而有力、為民發聲的精神，與蘇巧慧站在最前線，爭取市民支持。而蘇巧慧提出的六大福利政策已在市民間引發廣泛討論，期盼在捍衛市民權益的同時，把更多福利帶給新北市，讓市民生活一天比一天更好，並懇請大家支持她順利連任，持續為地方服務。

至於未來是否找大咖助陣，戴瑋姍說，議員選舉最重要的仍是個人長期對地方的付出，她相信，不論是否有大咖聲援，三人過去與現在的表現，都能獲得市民的肯定。

新北市板橋區議員戴瑋姍(左)、三蘆區議員顏蔚慈(右)，以及中和區議員參選人張志豪(中)，今(9日)共同完成民進黨新北市議員初選登記，並宣布組成「發言人慧做事連線」。(記者羅國嘉攝)

