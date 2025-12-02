戴瑋珊、卓冠廷傳辭民進黨發言人 凌濤：為明年選舉自救
民進黨發言人卓冠廷、戴瑋珊傳出為備戰2026選舉將辭去黨職，國民黨桃園市議員凌濤認為此事內情不簡單，直指現在的民進黨對青壯世代非常不友善，無論2人是主動跳船或被迫請辭，都是在為明年選舉自救。
凌濤表示，卓冠廷在大罷免期間曾說出「賴清德總統下軍令狀罷免藍委都要通過」，這番大白話引發黨高層壓力。他指出，正國會從新北、桃園、高雄爭取市長提名的人選都遭到施壓，顯示現在民進黨對青壯世代非常不友善的態度。
凌濤進一步說明，正國會林佳龍及子弟兵卓冠廷力挺林岱樺，但黨內高層徐國勇卻以「黨職」來責難卓冠廷。他認為，壓垮駱駝的最後一根稻草，大概是戴瑋珊曾在政論節目對王義川「台灣國立委」說法不以為然，又說不清楚「台灣人」跟「台灣國」邏輯，碰觸到黨主席賴清德的敏感神經。
凌濤也說，「不如歸去」大概是民進黨青壯世代面臨老綠男賴清德跟徐國勇主導綠營社群的悲愴心情。他強調，2名發言人無論是被請辭或主動跳船，都顯示他們為明年選舉自救的做法。
