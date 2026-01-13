戴男製圖恐嚇司法官下場曝光！ 台北地院判緩刑、繳公庫10萬

戴男到庭聽判。（圖／翁靖祐攝）

工程師戴瑞甯製作偵辦京華城案司法官合成照片，註明「記住他們的名字跟臉」上傳至「迷因台式民主」粉絲專頁，被追蹤者前護理師林惠珠下載，寫上「命債命還」發布在社群媒體。台北地院今（1月13日）審結此案，依照違反個資法判處戴瑞甯6個月有期徒刑，得易科罰金；林惠珠5個月有期徒刑，得易科罰金，2人分別須在6個月內公庫繳交10萬與8萬元，均緩刑2年。可上訴。

戴瑞甯今日前來聽判，宣判完畢以後，記者詢問為何會到庭聽判，戴瑞寧回答「因為沒有來聽過，所以想說來聽看看」語氣聽起來相當平和，後續記者追問是否會再提起上訴，戴瑞甯就沒有回答，而是快步走出台北地院大門。

檢方調查，時任台北市副市長彭振聲的妻子謝夏蕎2025年7月1日身故後，臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯於同年7月2日晚間在貼文中刊登承辦京華城案的11位檢察官姓名與照片，並加上血痕圖案及「記住他們的名字和臉」標語。該合成圖隨後遭林惠珠轉傳至Threads平台，並附註「命債，命還」字樣。

全案進入台北地院審理後，戴瑞甯表示自己願意捐10萬給法院指定的社福機構，並多次向法官表示，家中妻子因為他需要獨自扛起家中經濟，並獨自照顧1女，對所為感到非常抱歉，並且坦承自己作法不當，同案被告林女也在審理過程中坦承犯行。

