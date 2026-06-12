戴百萬熱銷藍芽耳機突炸裂 男大生耳朵灼熱又耳鳴急就醫

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大陸河南鄭州一名男大學生戴著藍芽耳機看影片，耳機突然在耳朵裡炸裂，嚇壞他與室友，所幸就醫後並無大礙。（圖／翻攝自微博／瀟湘晨報）

使用藍芽耳機要注意安全！大陸河南一名孫姓男大學生日前在宿舍裡戴耳機看影片，耳朵裡的耳機突然炸裂，所幸就醫檢查後並無大礙。由於該款耳機在網路上是熱銷款，累積銷量已突破百萬副，消息一出隨即引發其他消費者擔憂，怕哪天自己買的耳機也發生類似情形。

根據陸媒《瀟湘晨報》報導，來自河南鄭州的一名孫姓男大學生表示，事發當天凌晨他躺在床上，一如往常戴著耳機看影片，事發前耳機並未出現過熱或異響等徵兆。但孫男看影片時耳機突然爆炸，之後他感到耳部灼熱並出現耳鳴，隔日去就醫確認耳膜完好、聽力未受損。

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事後孫男心有餘悸地說，該耳機是在網路推薦下花費約人民幣70元（約合新台幣315元）購買，使用一年多來都很正常，並強調他買的耳機並非廉價的無牌劣質品。

孫男使用耳機突然爆炸的狀況在網上引發討論，對此，耳機廠商已主動聯繫孫男，要求寄回故障產品進行專業檢測，並承諾若屬產品質量問題將承擔醫療費用。不過，孫男考量身體未受重傷，表示後續不打算繼續追究法律責任，因此也決定不向外界透露該廠商的具體名稱與品牌資訊。

事實上，無線藍芽耳機意外傳聞屢見不鮮，有相關業者指出，藍牙耳機鋰電池的隱患多源於外力損壞、劣質配件或違規充電。專家提醒，消費者應透過正規管道購買合規產品，並注意日常充電與配戴習慣，才能有效降低科技產品的安全風險。

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