戴立忍新片「功夫」圓武俠夢 體力比柯震東好

（中央社記者洪素津台北16日電）藝人戴立忍、柯震東演出九把刀執導的新片「功夫」，戴立忍化身擁有一身功夫的老頭，一圓年少時的武俠夢；飾演徒弟的柯震東說，被戴立忍驚人的體能折服，體力比他還要好。

「功夫」為改編自九把刀同名小說的台灣首部奇幻動作片，為金獎製作團隊耗時2年、斥資近新台幣3億元打造，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨及劉冠廷領銜主演，曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文等人特別演出。

電影今天釋出預告，片中戴立忍一掌震碎牆壁的畫面引爆話題，柯震東、朱軒洋與王淨接連加入練功行列，畫面驚喜有趣。

預告片中，戴立忍以其貌不揚、渾身是傷的造型亮相，一掌震碎牆壁的橋段，讓人印象深刻。自小學習跆拳道的戴立忍透過新聞稿分享，年少時曾懷抱武俠夢，身為習武之人與電影工作者，始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾，沒想到從影多年後，竟能在「功夫」圓夢，「再晚幾年我可能也打不動了」。

戴立忍和柯震東飾演共患難的師徒，柯震東說，他被戴立忍驚人的體能折服，「我們一起上韓國動作指導的課，他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」（編輯：吳素柔）1141216