戴立忍為《功夫》發紅包喊緊張

賀歲片《功夫》30日在西門站6號出口前彩虹地景舉辦「接招見面會」，導演九把刀率領主演戴立忍、柯震東、曾莞婷等人發紅包給粉絲。鮮少出席活動替作品宣傳的戴立忍坦言，會出席這次活動主要是因為整個電影製作過程很好玩，「這是熱鬧的電影，我確實沒參加過戶外發布會，想來體驗一下，大家也看得出來，我很緊張。」

這次他飾演的師父角色黃駿，外表像個流浪漢，其實武功高強，戴立忍每天要花3、4個小時進行特殊化妝，一開始不太需要做心理建設，他說，「九把刀找我的時候，我就想太難得的機會，要好好玩一把，工作人員都是一時之選，作為演員我很放心。」他自爆跟黃駿角色一樣很健忘，像是在片場容易忘詞，尤其《功夫》是九把刀小說改編，有很多文字需要消化。

柯震東、朱軒洋、王淨在片中飾演戴立忍的徒弟，被問到誰最笨？戴立忍笑說：「各有各的特色，但朱軒洋最笨。」34歲的柯震東，在《功夫》中仍演高中生，曾莞婷也被問到會不會想演學生？她笑回：「我沒有那麼不要臉。」至於「姐姐殺手」柯震東日前才說李多慧是她的理想型，昨又大讚曾莞婷是「所有人心目中的女神」，稱曾莞婷完全符合善良、漂亮及做自己的條件。

相比接演《影后》掙扎很久的時間，曾莞婷接到片中的冰店老闆娘角色便一口答應，先前她奪下金鐘女配後，「金鐘魔咒」似乎沒有在她身上發揮，至於被問到主持費是否有漲價？她則回：「怎麼會有這種傳聞。」笑說現在基本上不用靠演藝圈收入，「我現在選擇工作都是開心就好，讓自己成長。」