戴立忍現身《大海浮夢》首映 親曝與夏曼・藍波安淵源

記者王丹荷／綜合報導

以海洋文學家夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角的文學紀錄片《大海浮夢》，完整紀錄他與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程，今（18）日舉行首映會，作家夏曼・藍波安特地從蘭嶼前來出席，包括金馬導演李道明、陳潔瑤，以及鄭有傑、盧盈良、蘇達皆到場站台，戴立忍也驚喜現身。

成為文學紀錄片傳主，夏曼・藍波安感性表示：「人生從來沒有預計會發生的那一幕，只有滿滿的感恩。」他也幽默感謝一路相伴的家人，笑稱太太是「一直想要跟我離婚的人」，卻始終陪伴他走過創作與生活的起伏，也代為轉達未能到場的兒子之意，表示父子之間「有說不完的話，都寫在彼此的身體記憶與生活裡。」

夏曼回顧自身生命歷程，談到少年時期在蘭嶼求學的孤獨與飢餓，10歲便立志考上高中、大學乃至博士，卻在考上大學時，正是在「飢餓的邊緣」，他逐漸建立起對生活的理解與幸福哲學，「吵架的時候就去抓魚，在最貧乏的狀態裡，反而過著最靠近生命的日子。」對他而言，蘭嶼的雨林、生態與海洋，共同構成他的「生命圈」，也是《大海浮夢》的創作核心。

導演周文欽則分享，4年多的拍攝過程中，隨著夏曼・藍波安上山下海，是一段重新認識海洋、山林與達悟文化的學習旅程。他表示拍攝飛魚季、海上作業與造舟過程，必須面對季節、風浪與天候的高度不確定性，「每一次出海，都是把自己交給自然。」也提到達悟族對於山林與海洋的使用，始終建立在永續與傳承之上，「1艘拼板舟，就是1個家庭的生命圈，也是達悟男人一生的天職。」

李道明盛讚電影以「極為優美且富含隱喻的影像語言，呈現文學與生活的交織」，十分敬佩周文欽多年來持續深耕紀錄片創作；陳潔瑤則分享早在學生時期便讀過夏曼的文字，形容其作品是「沒有加味精的文學」，這次在大銀幕上看到作家親身砍樹、造舟、潛入海中，更深刻感受到文字背後真實而純粹的生命力。

鄭有傑也提到，觀影後「彷彿一整個星期都還聽得到海的聲音，許多畫面在腦海中揮之不去。」；蘇達則表示電影讓他重新思考文學的定義，「原住民世界本來沒有『文學』這個名詞，只是好好地生活，而夏曼正是那個真正說故事的人。」盧盈良也直言，《大海浮夢》是部「迷人、澎湃且非常特別的作品」，誠摯邀請觀眾進戲院支持。

戴立忍透露自己與夏曼、周文欽是在海上結識，是極少數能與夏曼一同潛入大海、親身感受其海洋身影的人，他形容夏曼在水下的姿態「優雅得如同芭蕾舞者」，至今仍令他難忘，也表示能透過影像與觀眾一同「從海裡看見夏曼老師與海洋的故事」，是非常珍貴的經驗。

蘇達（左起）、鄭有傑、陳潔瑤、出品人童子賢、傳主夏曼・藍波安、導演周文欽、教授孫大川、導演李道明、導演盧盈良、戴立忍出席《大海浮夢》首映會。（目宿媒體提供）

《大海浮夢》出品人童子賢（左起）、傳主夏曼・藍波安、導演周文欽、教授孫大川出席首映會。（目宿媒體提供）

《大海浮夢》傳主作家夏曼・藍波安出席首映會。（目宿媒體提供）

戴立忍現身《大海浮夢》首映會親揭與夏曼淵源。（目宿媒體提供）