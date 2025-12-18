戴立忍驚喜現身《大海浮夢》夏曼曝「相識內幕」：因一瓶威士忌

記者林汝珊／台北報導

《大海浮夢》舉行首映會。（圖／目宿媒體提供）

以海洋文學家夏曼‧藍波安為主角的文學紀錄片《大海浮夢》18日舉行首映會，主角夏曼特地從蘭嶼遠道而來共襄盛舉，現場星光熠熠，金馬導演陳潔瑤也攜手鄭有傑、盧盈良到場支持，戴立忍更驚喜現身，成為一大亮點。

戴立忍驚喜現身。（圖／目宿媒體提供）

夏曼在台上笑說，當年是在戴立忍的帆船上相識，兩人因一瓶威士忌結為好友，「我本來不喝酒，是他拿出一瓶很高級的威士忌，我才慢慢認識了這個朋友。」

戴立忍也回憶起與夏曼在海上的相處時光，形容對方在水中的狀態宛如另一個人，「我是少數能和夏曼老師一起游泳、潛水的人，他在海裡的動作非常優雅，在水下就像芭蕾舞者。」他同時提及已故導演齊柏林，感性表示自己曾有幸從空中、也從海底，透過不同創作者的視角看見台灣。

導演周文欽則分享，當初是透過共同朋友牽線，才認識戴立忍與夏曼。夏曼也笑稱周文欽是個憨厚的人，「他那時候只是拿著海底攝影機，沒有什麼拍片目的，我乾脆說付他錢，請他來蘭嶼拍。」這段因緣，也成為《大海浮夢》的起點。

