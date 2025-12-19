戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映會 親曝與夏曼結識淵源：潛水有如芭蕾舞者

【緯來新聞網】文學紀錄片《大海浮夢》以夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片，由導演周文欽與團隊歷時四年上山下海拍攝，完整紀錄夏曼・藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。《大海浮夢》於18日舉行首映會，傳主作家夏曼・藍波安特別自蘭嶼來到台北親自出席，金馬導演李道明、陳潔瑤，以及鄭有傑、盧盈良、蘇達以及戴立忍也驚喜現身力挺。

《大海浮夢》傳主作家夏曼・藍波安。（圖／目宿媒體提供）

首映會現場，夏曼・藍波安分享成為文學紀錄片傳主的心情，感性表示：「人生從來沒有預計會發生的那一幕，只有滿滿的感恩。」他也幽默感謝一路相伴的家人，笑稱太太是「一直想要跟我離婚的人」，卻始終陪伴他走過創作與生活的起伏。夏曼承接了父親遺訓並親身帶著兒子打造拼板舟。對他而言，造舟不只是技藝實踐，更是一段將身體經驗、海洋倫理與父子關係緊密連結的生命教育。「現實版的《大海浮夢》是2005年六月，我在印尼丶紐幾內亞一帶的海域，駕舟航海冒險一個月，被太陽曬到猶如黑人，返家時連我的太太丶三個孩子都認不得我。」



導演周文欽則分享，四年多的拍攝過程中，隨著夏曼・藍波安上山下海，是一段重新認識海洋、山林與達悟文化的學習旅程。他坦言拍攝飛魚季、海上作業與造舟過程，必須面對季節、風浪與天候的高度不確定性，「每一次出海，都是把自己交給自然。」他也提到，達悟族對於山林與海洋的使用，始終建立在永續與傳承之上，「一艘拼板舟，就是一個家庭的生命圈，也是達悟男人一生的天職。」

戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映會站台。（圖／目宿媒體提供）

鄭有傑也提到，觀影後「彷彿一整個星期都還聽得到海的聲音，許多畫面在腦海中揮之不去。」戴立忍則分享，自己與夏曼老師、周文欽導演是在海上結識，是極少數能與夏曼一同潛入大海、親身感受其海洋身影的人。他形容，夏曼在水下的姿態「優雅得如同芭蕾舞者」，至今仍令他難忘，也表示能透過影像與觀眾一同「從海裡看見夏曼老師與海洋的故事」，是一段非常珍貴的經驗。《大海浮夢》將於2026年1月9日全台上映。

