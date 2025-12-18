戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映 難忘伴游夏曼藍波安

戴立忍形容夏曼潛水身影猶如芭雷舞者。目宿媒體提供



《大海浮夢》紀錄夏曼藍波安（Syaman Rapongan）與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程，夏曼藍波安今（12╱18）特別地從蘭嶼到台北參加首映會，金馬導演戴立忍驚喜現身，他透露與夏曼、周文欽導演是在海上結識，「我是少數能和夏曼老師一起游泳、一起潛水的人，他在水下和陸地上的節奏完全不同，他在海上身影非常優雅，在水底下有如芭蕾舞者」。

除戴立忍到場力挺，金馬導演李道明、陳潔瑤以及鄭有傑、盧盈良、蘇達皆出席支持，李道明盛讚電影以「極為優美且富含隱喻的影像語言，呈現文學與生活的交織」，並表示十分敬佩周文欽導演多年來持續深耕紀錄片創作。

蘇達（左起）、鄭有傑、陳潔瑤、周文欽、夏曼藍波安、出品人童子賢、教授孫大川、李道明、盧盈良、戴立忍出席《大海浮夢》首映會。目宿媒體提供

陳潔瑤則自爆學生時期便讀過夏曼老師的文字，形容其作品是「沒有加味精的文學」，這次在大銀幕上看到他親自砍樹、造舟、潛入海中，更深刻感受到文字背後真實而純粹的生命力。

鄭有傑分享觀後感，「彷彿一整個星期都還聽得到海的聲音，許多畫面在腦海中揮之不去」。蘇達則表示電影讓他重新思考文學的定義，「原住民世界本來沒有『文學』這個名詞，只是好好地生活，而夏曼老師正是那個真正說故事的人」。。盧盈良導演也直言，《大海浮夢》是1部「迷人、澎湃且非常特別的作品」。

