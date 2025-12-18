戴立忍驚喜現身！曝與《大海浮夢》傳奇文學家驚人私交

戴立忍驚喜現身《大海浮夢》首映會站台，親揭與夏曼淵源，形容夏曼潛水身影猶如芭雷舞者。（圖／目宿媒體）





文學紀錄片《大海浮夢》由導演周文欽與團隊歷時4年上山下海拍攝，完整紀錄夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。今（18）日舉行首映會，金馬導演、男星戴立忍驚喜現身力挺本片，更親自揭開與夏曼之間的淵源。

《大海浮夢》傳主作家夏曼・藍波安。（圖／目宿媒體）

導演周文欽分享，四年多的拍攝過程中隨著夏曼上山下海，是一段重新認識海洋、山林與達悟文化的學習旅程。他坦言拍攝飛魚季、海上作業與造舟過程，必須面對季節、風浪與天候的高度不確定性：「每一次出海，都是把自己交給自然。」他也提到，達悟族對於山林與海洋的使用，始終建立在永續與傳承之上：「一艘拼板舟，就是一個家庭的生命圈，也是達悟男人一生的天職。」

《大海浮夢》出品人童子賢（左起）、傳主夏曼・藍波安、導演周文欽、教授孫大川，划槳啟動「航向海洋文學之旅」儀式。（圖／目宿媒體）

戴立忍導演分享，與夏曼、周文欽導演是在海上結識的；夏曼透露戴立忍有一艘豪華帆船，當時兩人在船上因為一瓶威士忌結緣：「我本來不喝酒的，但戴立忍拿了一瓶高級的威士忌來，最後我才認識這位好朋友。」

戴立忍是極少數能與夏曼一同潛入大海，親身感受其海洋身影的人，他形容夏曼在水中和陸地的節奏截然不同：「他在水底下有如芭蕾舞者！」優雅姿態令他相當難忘，能透過影像與觀眾一同「從海裡看見夏曼老師與海洋的故事」，是一段非常珍貴的經驗。

提到已故導演齊柏林，戴立忍有感而發：「我有兩個朋友，一位是從空中拍台灣的導演，我當時有榮幸跟他搭直升機一起拍攝」，另一位是周文欽導演，他從水底下看台灣的拍攝他也有幸參與了。《大海浮夢》2026年1月9日全台上映。



