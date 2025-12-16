戴立忍《功夫》圓夢挑戰動作片彌補多年遺憾 救援柯震東暗巷遭圍毆

柯震東在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋在暗巷被小混混痛毆。（圖／麻吉砥加提供）

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億元台幣打造，集結強大卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文特別演出。電影今（16日）釋出前導海報與前導預告，戴立忍一掌震碎牆壁的畫面引爆話題，隨後柯震東、朱軒洋與王淨接連加入練功行列，短短一分鐘內呈現九把刀最擅長的熱血情感、兄弟情誼與逆襲快感，宣告他全新宇宙級作品強勢回歸，成為2026年賀歲檔最受矚目的熱血奇幻動作大片。

影帝戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演出動作片，他直呼：「補足多年遺憾！」（圖／麻吉砥加提供）

台灣首部奇幻動作鉅片《功夫》今釋出前導海報與預告，預告一開場便火力全開：衰尾高中生「淵仔」柯震東與「阿義」朱軒洋慘遭小混混圍毆，情急之下雙掌竟噴發驚人內力將對手震飛，原來是身懷絕世武功的流浪漢「黃駿」戴立忍，隔牆使出神力暗中相救。正義感十足的「乙晶」王淨也加入他們練武的行列，三人穿梭城市角落行俠仗義。戴立忍登上大佛頂端，凝視遠方低聲警告「來不及了！」飾演神秘反派「藍金」的劉冠廷在片尾驚鴻一瞥，以一指之力劃破磚牆，強烈壓迫感席捲而來，城市的存亡危在旦夕！

柯震東、王淨、朱軒洋在《功夫》中拜戴立忍為師，在城市裡行俠仗義。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》前導預告中，金獎影帝戴立忍以其貌不揚、渾身是傷的造型亮相，一掌震碎牆壁的橋段引爆網路熱議。自小學習跆拳道的戴立忍笑說，年少時也曾懷抱武俠夢，身為習武之人與電影工作者，他始終覺得沒拍過動作片是一大遺憾，沒想到從影多年後竟能在《功夫》圓夢：「再晚幾年我可能也打不動了！」導演九把刀透露：「我很久以前就認為『黃駿』這角色非戴立忍莫屬，但我一直很怕他，看他表演有一種強大氣場。」

直到電影籌備進入關鍵階段，九把刀才鼓起勇氣邀約，當戴立忍點頭答應加入的瞬間，《功夫》的夢幻團隊也隨之完整成形。片中與戴立忍有共患難師徒情誼的柯震東，則是被前輩的驚人體能折服：「我們一起上韓國動作指導的課，他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」更讓觀眾對片中扎實的武打動作場面充滿期待。

劉冠廷在九把刀新作《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（圖／麻吉砥加提供）

自2001年起在網路連載《功夫》小說，九把刀回憶當時每週固定更新，總有數百名讀者準時在線等待新章節。轉眼25年過去，他始終期待能將《功夫》搬上大銀幕，打造屬於台灣前所未見的奇幻動作鉅作，如今電影版終於問世，九把刀表示：「這是等待25年的夢想，終於能向全世界觀眾分享我腦海中的功夫世界。」為真實還原小說中的武打精髓，劇組特別聘請韓國頂尖動作團隊Triple A、動作導演張材旭，以及台灣金獎動作設計洪昰顥共同合作，融合寫實街頭打鬥與具奇幻色彩的超能力設定，創造出獨樹一幟的混合動作風格，成為影迷最期待的一大亮點。

《功夫》將於2026年2月13日新春賀歲檔上映。

